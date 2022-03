Schießerei-Prozess in Braunschweig - ein Überblick

Hintergrund zum Schießerei-Prozess in Braunschweig

Ein besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und versuchter Totschlag oder gar versuchter Mord - Nach einer Schießerei im Westlichen Ringgebiet werden fünf Männern zwischen 21 und 32 Jahren diese Taten zur Last gelegt. Sie sollen am 17. April 2021 Angehörige einer verfeindeten Gruppe angegriffen haben. Dabei wurde auch eine Straßenbahn von einem Querschläger getroffen. Die Staatsanwaltschaft spricht von Clankriminalität.

Seit Oktober 2021 läuft der Prozess gegen die Männer. Alle Hintergründe zusammengefasst finden Sie hier. Alle Berichte zur Schießerei und zum anschließenden Prozess am Landgericht Braunschweig finden Sie hier: