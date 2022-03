Braunschweig sucht dringend Kinderpaten - So können Sie helfen

Braunschweig. Kinder haben in der Corona-Pandemie besonders gelitten. Ehrenamtliche können sie in vier Braunschweiger Projekten als Paten unterstützen.

Quatschen ist für Lea das Allerwichtigste, sagt Angelika Köcher „Dass ihr jemand zuhört.“ Seit rund dreieinhalb Jahren trifft sich die frühere Grundschullehrerin einmal wöchentlich mit der heute 14-Jährigen Lea (Name geändert). Sie gehen mit dem Hund spazieren, spielen Gesellschaftsspiele oder besuchen auch mal die Enkel der Köchers, die nicht in der Region leben.

Die Ruheständlerin und ihr Mann engagieren sich im Braunschweiger Verein „Der Weg“ als ehrenamtliche Kinderpaten. Zu Hause bei der alleinerziehenden Mutter, weiß Angelika Köcher, müsse Lea viel Verantwortung tragen. Bei den Köchers kann sie für ein paar Stunden Kind sein. Da erlebt sie Familienzusammenhalt und genießt am Ende eines jeden Treffens das Ritual des gemeinsamen Abendessens mit Muße zum Reden.

Ehrenamt-Projekt „Kinder stärken – Paten gewinnen“

„Kinder stärken“ – dieses Motto hatte Angelika Köcher angesprochen, als sie nach ihrer Pensionierung vom Projekt „Kinderpaten“ in Braunschweig las. Doch der regelmäßige Kontakt zu Lea, sagt sie, bereichere auch ihr Leben. „Er hält jung. Wir unternehmen Dinge, die uns sonst nicht in den Sinn kommen würden.“

Die meisten Patenschaften des Projekts „Kinder stärken – Paten gewinnen“ haben die zwei Jahre Corona-Pandemie überdauert. Was sich verändert hat: Mehr Familien denn je brauchen eine Entlastung.

Viele Braunschweiger Familien hoffen auf Wunschgroßeltern

70 bis 80 Familien stehen zum Beispiel auf der Warteliste von Rita Dippel, die das Patenprojekt „Wunschgroßeltern“ im Mütterzentrum leitet. Dem gegenüber steht eine potenzielle Wunsch-Oma, die sich in den vergangenen zwei Monaten für dieses Ehrenamt gemeldet hat.

„Familien haben viel Isolation erlebt“, sagt Rita Dippel. Und Sophie Denecke, Mitarbeiterin im Braunschweiger Kinderschutzbund, ergänzt: Die Kluft zwischen Arm und Reich sei durch Corona größer geworden. Wer alleinerziehend mit mehreren Kindern in der Wohnung abgeschnitten gewesen sei, brauche jetzt womöglich um so dringender Unterstützung.

Daher der Appell: „Wir möchten Menschen nochmal fürs Ehrenamt wachrütteln.“ Während einer digitalen Info-Veranstaltung können sich Interessierte am Donnerstag, 17. März, über die einzelnen Paten-Projekte informieren.

„Kinder stärken – Paten gewinnen“ ist im Sommer 2017 in Braunschweig mit finanzieller Unterstützung des Lions Clubs-Projekts „Eine Region für Kinder“ an der Start gegangen. Vier Kinderpaten-Projekte sind unter diesem Namen vereint: Bildungs- und Familienpaten des Kinderschutzbundes, Wunschgroßeltern des Mütterzentrum sowie je ein Patenprojekt des Vereins „Der Weg“ für gemeindenahe sozialpsychiatrische Hilfen Braunschweig und der Drogenberatungsstelle Drobs.

Als Bildungspaten Kinder und Jugendliche unterstützen

Im Kinderschutzbund engagiert sich auch Marion Baptist, selbst Mutter zweier Kinder, seit dem vergangenen Juni als Bildungspatin. Der Jugendliche, den sie seither regelmäßig trifft, lebt allein mit seinem Vater am Existenzminimum. Der Vater spricht kein Deutsch. Marion Baptist hat mit dem 14-Jährigen im Sommer Minigolf gespielt oder ist mit ihm Kanu gefahren.

Ein halbes Jahr habe es gebraucht, bis er zu ihr Vertrauen aufgebaut und sich geöffnet habe, sagt die 39-Jährige. Neben der Freizeitgestaltung hält auch Lebenspraktisches Einzug in die Gespräche der beiden: Wie bewerbe ich mich fürs Schulpraktikum? Wo bekomme ich einen Impfausweis? Die Bildungspatin unterstützt, wo sie kann. Für ihre eigenen Kinder möchte sie darin Vorbild sein. „Ich wünsche mir, dass sie sehen, wie wichtig Engagement für die Gesellschaft und ein wertschätzendes Miteinander sind.“

Wichtig ist ihr auch die professionelle Begleitung der Kinderpaten. „Ich habe selbst unglaublich viel gelernt.“

Unter den Kinderpaten selbst habe sich inzwischen ein kleines privates Netzwerk gebildet. Ein Pate kann Kinderfahrräder reparieren, eine andere hat Kinderkleidung abzugeben.

Kinder brauchen verlässliche Bindungen

Den Paten-Projekten ist gemein, dass möglichst verlässliche Beziehungen entstehen sollen. Einmal pro Woche sollte ein Treffen stattfinden. Was natürlich Urlaubsreisen nicht ausschließe, stellt Rita Dippel klar. Ansonsten, so die Initiatoren, entwickele sich jede Patenschaft individuell.

Für Angelika Köcher zum Beispiel steht fest: „Solange Lea mich braucht, bin ich für sie da.“ Von sich aus werde sie den Kontakt nicht abbrechen.

Eine Informationsveranstaltung findet digital am Donnerstag, 17. März, von 17.30 bis 19 Uhr per Zoom statt. Anmeldungen nimmt im Kinderschutzbund Sophie Denecke unter folgende E-Mail-Adresse entgegen: sophie.denecke@dksb-bs.de. Sie versendet sodann den Zoom-Link.

Das sind die Patenprojekte:

Die Patenprojekte für "Kinder stärken - Paten gewinnen" Foto: Jürgen Runo (Grafik)

Wunschgroßelternvermittlung

im Mütterzentrum/MehrGenerationenHaus

„Wir suchen Menschen, die Zeit und Lust haben, mit Kindern liebevoll umzugehen und dabei ihre im Leben erworbene Fähigkeiten weiterzugeben“, sagt Rita Dippel. Viele Familien wünschten sich einen älteren Menschen als verlässliche Bezugsperson für ihr Kind in örtlicher Nähe - gerade wenn keine Großeltern vor Ort lebten. Neue Verbindungen könnten wie in einer Familie zeitlich unbegrenzt aufgebaut werden. Einmal in der Woche sollte es ein Treffen geben. Die Kinderpaten werden professionell begleitet.

Kinderpaten im Verein Der Weg

Kinderpaten im Verein Der Weg e. V. ist ein Angebot für die Kinder, von denen ein Elternteil von einer psychischen Erkrankung betroffen ist. „Diese Kinder wachsen in einer besonderen Situation auf“, heißt es. Häufig versuchten sie, nicht altersgemäße Familienverantwortung mitzutragen. Das aber überfordere Kinder und führe nicht selten zu Irritationen in der kindlichen Entwicklung. „Das Risiko dieser Kinder, selbst bereits in der Kindheit oder im frühen Erwachsenenalter zu erkranken, ist um ein Vielfaches erhöht.“ Patenschaften seien geeignet, die Resilienz der Kinder zu stärken und die kindliche Entwicklung zu unterstützen. Die Kinderpaten nehmen sich einmal in der Woche Zeit, die sie mit dem Kind außerhalb der elterlichen Umgebung verbringen.

Familien- und Bildungspaten im Kinderschutzbund Braunschweig

Die Paten des Kinderschutzbundes sind persönliche Bezugspersonen für Kinder, Jugendliche und Familien, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben oder durch schwierige Lebenslagen an ihre Grenzen zu stoßen drohen bzw. gestoßen sind. Sie erfahren durch die Patenschaft Vertrauen, Interesse, Wertschätzung, Unterstützung bei der Eltern-Kind-Bindung und die Förderung ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Paten besuchen die Kinder, Jugendlichen oder Familien einmal pro Woche über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren. Sie verbringen Zeit mit ihnen, helfen ein soziales Netz aufzubauen, packen lebenspraktische Dinge an oder helfen beim Integrationsprozess. Die Paten unterliegen der Schweigepflicht und werden fachlich begleitet.

Projekt „Stark wie ein Pferd“

der Drogenberatungsstelle Drobs

Das Angebot richtet sich an Familien, in denen ein Elternteil suchtkrank und durch die Drogenberatungsstelle betreut wird. Mehrmals jährlich wird als Erlebnis für die ganze Familie ein Tagesausflug zu einem Reiterhof in der näheren Braunschweiger Umgebung unternommen. Auf Wunsch begleiten Paten die Familien. In Vorgesprächen werden sie von der Drobs mit den individuellen Familiensituationen vertraut gemacht und für suchtspezifische Sachverhalte sensibilisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de