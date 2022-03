Braunschweig. Durch einen Schuss ist eine Person am Mittwochabend in Braunschweig verletzt worden. Laut Angaben der Polizei fiel der Schuss nahe der Schlossarkaden.

Polizei Braunschweig Schuss auf dem Bohlweg in Braunschweig – Ein Verletzter

Eine Person ist auf dem Bohlweg in Braunschweig durch einen Schuss verletzt worden. Die Polizei ermittelt und sucht dazu Zeugen des Vorfalls.

Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr wurde der Polizei laut Mitteilung eine Person mit einer Schussverletzung nahe der Schlossarkaden in Braunschweig gemeldet. Die Polizeibeamten leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Anschließend wurde das Opfer durch den Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Schussverletzung bestehe keine Lebensgefahr.

Schuss fiel vor Bohlweg Hausnummer 72

Nach Angaben des Opfers soll dieses vor dem Gebäude Bohlweg Hausnummer 72 angeschossen worden sein. Weitere Hintergründe zur Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter (0531) 476-2516 entgegen.

red

