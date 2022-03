Hundemode Mantel für den Hund: Nähkurs in Braunschweig ruckzuck ausgebucht

Braunschweig. Eine Jacke? Eine Weste? Keine Frage. Können wir Menschen bei Kälte immer gut brauchen. Aber Hunde – brauchen die so etwas? „Es sind gar nicht mal die kälteren Temperatur, die die Hunde nicht mögen. Es ist vielmehr der Wind, der die Vierbeiner stört. Es geht hier ausdrücklich nicht ums Schicksein“, hat Ilona Burgstaller in Gesprächen mit Hundebesitzerin festgestellt.

Die 49-Jährige ist Modedesignerin und Damenmaßschneiderin und bietet seit vielen Jahren den Workshop „Nähen für den Hund“ in Hannover an. Nun startete der erste Kurs auch in Braunschweig im Haus der Familie – und der war ruckzuck ausgebucht.

„Er wurde super angenommen“, freut sich Burgstaller, die ein Wochenende lang Ideen und Unterstützung beim Nähen von Hundekleidung gab.

Katrin Kränzler näht an diesem Tag eine Regenjacke für Hündin Ammi Foto: Katharina Keller

Wasserabweisende Stoffe sollen vor Nässe und Kälte schützen

Sie selbst hat keinen Hund – und findet das zugegebenermaßen auch ein wenig kurios. „Ganz wichtig ist es, die Hunde richtig zu vermessen“, berichtet Burgstaller. Denn wie beim Menschen auch gibt es kleine und große Vierbeiner, dicke und dünne. „Es sind also Maßanfertigungen“, so Burgstaller. Bei der Sichtung der Materialien wird schnell klar: Es handelt sich meist um wasserabweisende Stoffe, die die Hunde vor Nässe und Kälte schützen sollen.

Und so ist zum Beispiel Katrin Kränzler beim Workshop dabei. Die Schöppenstedterin näht an diesem Tag eine Regenjacke für Hündin Ammi, sie ist ein chinesischer Schopfhund – und somit ein Nackthund. Und deshalb erklärt sich schon fast von selbst, warum Ammi gerade in der kalten Jahreszeit Kleidung benötigt.

„Sie friert im Winter“, berichtet Kränzler, während sie an der Overlock-Nähmaschine Platz genommen hat. Zum ersten Mal nimmt sie an einem solchen Kursus teil und näht so selbst für ihren Hund. Einen farbenfrohen Stoff hat sie dafür ausgesucht – und einen Rollkragen gibt es zudem.

Kursleiterin Ilona Burgstaller (rechts) greift allen Teilnehmerinnen mit Tipps und Hilfe unter die Arme – in diesem Fall Britta Koczot Foto: Katharina Keller

Hunderasse Shih Tzu: kein Unterfell

Eine weitere Kursteilnehmerin nutzt alte Boxershorts ihres Sohnes für das neue Teil des Hundes: Und so wird das Schrägband kariert. „Toll“, findet das Burgstaller, die ganz begeistert ist von ihrer Braunschweiger Gruppe. „Alle sind sehr kreativ.“

Britta Koczot zieht ihrem Hund, einem Shih Tzu, ebenfalls regelmäßig etwas über. Denn diese Hunderasse hat kein Unterfell ­– „und ist deshalb sehr gut für Allergiker geeignet. Allerdings friert die Rasse deshalb auch schneller“, berichtet die Braunschweigerin. Auch für sie ist es das erste Projekt dieser Art. Und für Ilona Burgstaller steht fest: „Im Herbst würde ich den Kursus gerne wieder in Braunschweig anbieten.“

Mantel schützt Rettungshunde, damit sie nicht auskühlen

Melanie Spieß ist Programmbereichskoordinatorin im Haus der Familie und hat den Kursus ebenfalls aus der Ferne mit Interesse verfolgt. Denn auch sie benötigt für ihre Labrador-Hündin Juna Kleidung – allerdings aus einem ganz anderen Grund: Sie ist ehrenamtlich engagiert beim Malteser Hilfsdienst in Braunschweig in der Rettungshundestaffel.

„Wir werden gerufen, wenn Personen vermisst werden. Unsere Hunde werden und sind ausgebildet als Flächensuchhunde. Vor allem, wenn die Personen im Wald oder Wiese vermutet werden“, berichtet Spieß. Die Hunde bekämen einen Mantel übergezogen, weil die Einsätze vor allem nachts oder in der kalten Jahreszeit stattfänden. „Damit sie nicht auskühlen, während sie auf den Einsatz warten müssen oder nach dem Einsatz“, begründet Spieß.

