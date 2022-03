Braunschweig. Da sie die Tür nicht aufhebeln könnten, haben Einbrecher den Glaseinsatz einer Balkontür zerstört. Sie durchwühlten dann eine Wohnung in Braunschweig.

Eine Nachbarin entdeckte das Loch in der Balkontür einer Wohnung in Braunschweig und rief die Polizei (Symbolbild)

Polizei Braunschweig Einbrecher schlagen Loch in Balkontür in Braunschweig

Unbekannte sind über die Balkontür in eine Wohnung in der Weststadt in der Braunschweig eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen Sonntag und Montag. Die Beamten ermitteln wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Während sich die Wohnungsinhaber für mehrere Tage nicht in Braunschweig befanden, nutzten Einbrecher die Gelegenheit, um nach Diebesgut in der Wohnung zu suchen. Hierzu kletterten sie auf den Balkon und versuchten zunächst, die Balkontür zur Wohnung aufzuhebeln. Als dies offensichtlich misslang, schlugen die Täter den Glaseinsatz der Tür ein und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung.

Nachbarin entdeckt beschädigte Balkontür

In den Wohn- und Schlafräumen öffneten sie Schränke und durchwühlten sie nach Diebesgut. Als eine Nachbarin die Beschädigungen entdeckte, alarmierte sie die Polizei und die Wohnungsinhaber. Die Polizei führte vor Ort eine Spurensuche durch und leitete ein Strafverfahren ein. red

