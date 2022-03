Notfall Feuer, Verletzte, Panik – Notfall-Übung in Braunschweig

Eine Großübung auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg hielt Freitagabend die Feuerwehr und die Rettungsdienste auf Trab. Ein Horror-Szenario galt es zu beherrschen. Wie gut funktioniert im Notfall das Miteinander der Einsatzkräfte?

Nach dem Einsatzszenario war ein Krankentransportflugzeug mit sechs schwer erkranktem Covid-Patienten auf dem Weg zu einer Zwischenlandung in Braunschweig. Unterwegs, so das Szenario, meldete der Pilot ein technisches Problem an den Landeklappen. Es wurde die Flughafenfeuerwehr informiert.

Das Szenario sah weiter vor: Wegen Windböen kollidierte die zweimotorige Propellermaschine bei der Landung auf dem Rollweg mit einer Cessna. Hierbei wurde das Kleinflugzeug zerrissen und Teile der Maschine brannten. Der beobachtende Lotse im Tower löste den Crash-Alarm aus. Am Ende sollten 250 Rettungskräfte im Einsatz sein.

Bis nach Sonnenuntergang dauerte die Übung. Foto: Jens Koglin / JS

Die Rettungsstaffel der Flughafenfeuerwehr begann mit der Befreiung und Rettung der verletzten 15 Bordmitglieder des Krankentransportflugzeuges. Für den Piloten der Cessna kam indes, so das Szenario, jede Hilfe zu spät.

Der Krisenstab wurde einberufen

Ein Löschzug, verstärkt durch ein Großtanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr, war im Einsatz, ebenso die Feuerwehr Bienrode und eine Vielzahl von Rettungsfahrzeugen. Zu bewältigen galt ein Großschadensereignis. Ein Massenunfall mit 15 Verletzen. Auf dem Rollfeld stellte sich den Einsatzkräften eine Vielzahl von Aufgaben.

Abwägungen mussten vorgenommen werden. Während die Kleinbrände der Trümmerteile nicht die Priorität hatten, wurde die Flughafenfeuerwehr intensiv bei der Rettung und der ersten medizinischen Versorgung der verletzten und als hoch infektiös geltenden Patienten unterstützt.

Das Szenario sah sogar vor: Personen auf der Besucherterrasse geraten in Panik und müssen betreut werden. Neben der Bundespolizei war auch der Krisenstab des Flughafens alarmiert.

Wie Maik Wermuth, Leiter der Flughafenfeuerwehr, anschließend sagte, ginge es um das Zusammenspiel der Alarmierungs- und Rettungsketten der Einsatzkräfte. Erfahrungen sollen nun ausgewertet werden. Führungskräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie der Flughafenfeuerwehr Hannover beobachteten den Übungsablauf.

