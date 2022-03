Insgesamt weniger Kriminalität, doch Bedrohung nimmt stark zu

Braunschweig. Die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Kriminalität in Braunschweig und Region nicht nur „beruhigend“ aus. In manchen Bereichen nimmt sie stark zu.

Sinkende Fallzahlen, eine weitere Steigerung der Aufklärungsquote und die Auswirkungen der Corona-Pandemie prägen nach wie vor die Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 der Polizeidirektion Braunschweig.

Im vergangenen Jahr hat sich das Straftatenaufkommen um 4.875 Fälle auf 61.500 Fälle reduziert. Die polizeiliche Aufklärungsquote der Polizeidirektion Braunschweig konnte im fünften Jahr in Folge noch einmal leicht erhöht werden und liegt 2021 bei 64,83 Prozent.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Risiko, Opfer oder Geschädigte(r) einer Straftat zu werden, hat sich für die Region Braunschweig auch im fünften Jahr in Folge verringert. Bei den Wohnungseinbruchs- und Kraftfahrzeugdiebstählen ist erneut eine deutliche Abnahme zu verzeichnen.

Dagegen haben sich die erheblichen Zunahmen bei den Trick- und Internetbetrügereien mit der Verlagerung in den digitalen Raum verfestigt.

Polizeipräsident Michael Pientka erklärt: „Die Entwicklung der Zahlen für die Region Braunschweig weist für das Jahr 2021 eine deutliche Abnahme im Bereich der sogenannten Opferdelikte aus.“

Zur Erläuterung: Opferdelikte umfassen Personen, die Opfer von Straftaten gegen höchstpersönliche Rechtsgüter, wie das Leben, die körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Ehre oder die sexuelle Selbstbestimmung, geworden sind. Als Geschädigte werden Personen bezeichnet, die von allen anderen Delikten, wie z.B. Diebstahls- oder Einbruchsdelikten, betroffen sind.

Das Risiko, Opfer oder Geschädigte(r) einer Straftat zu werden, ist mit 5.419 Straftaten pro 100.000 Einwohner 2021 demnach deutlich gesunken. In Niedersachsen liegt dieser Wert bei 5.899 Taten pro 100.000 Einwohner.

In unserer Region hat der Landkreis Gifhorn erstmals die niedrigste Anzahl von Straftaten (3.426) pro 100.000 Einwohner. Der Landkreis Wolfenbüttel folgt mit 3.481 Taten. Den deutlichsten Rückgang verzeichnet die Stadt Braunschweig (617 Straftaten weniger), gefolgt von der Stadt Wolfsburg ( 574 Taten weniger).

Ein Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich der Prävention. „Unsere Bemühungen in der Präventionsarbeit vor allem bei der Sensibilisierung von Seniorinnen und Senioren zum Thema „Enkeltrick“ und „falsche Polizeibeamte“ haben eine nachhaltige Wirkung entfaltet“, so Pientka. So habe man erreichen können, dass es bei mehr als 90 Prozent aller hier angezeigten Taten beim Versuch geblieben sei.

Die Erkenntnisse aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 im Einzelnen:

Die Zahlen sind im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig von der rückläufigen Entwicklung der Straftaten, eine geringere Anzahl von Körperverletzungsdelikten sowie von schweren (1.451 Fälle weniger) und einfachen Diebstahlsdelikten (709 Fälle weniger) geprägt.

Insgesamt kam es im gesamten Diebstahlsbereich zu deutlichen Rückgängen um 11,35% auf 16.863 Fälle. Dieser Rückgang ist abermals von den durch die in der Corona-Pandemie veränderten Rahmenbedingungen begünstigt.

Durch das Home-Office während der Lockdown-Zeiten fehlte es an Tatgelegenheiten. Mehr noch: Auch die Kontrollen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität schon im zweiten Jahr sind offensichtlich ein Grund für die sinkenden Zahlen.

Die Gesamtzahl der Kraftfahrzeugdiebstähle lag in der Region Braunschweig im Mittel der letzten fünf Jahre (2017-2021) bei 389 Fällen. Mit 233 bekanntgewordenen Fällen im Berichtsjahr 2021 (336 in 2020) ist ein erneuter Rückgang der schweren Kraftfahrzeugdiebstähle um 103 Fälle zu verzeichnen.

Im vergangenen Jahr, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, erfolgten in der Region Braunschweig bei 19 Verfolgungsfahrten 18 Festnahmen von Autodieben direkt im Umfeld der Bundesautobahn A 2. Die Kraftfahrzeuge wurden zuvor im Bundesgebiet entwendet. In drei Fällen konnten die Täter entkommen, nachdem die Verfolgungsfahrt der Polizei wegen eines zu hohen Risikos für andere Verkehrsteilnehmer und die Einsatzkräfte abgebrochen wurde.

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche verringerte sich im Jahr 2021 nochmals deutlich um 41,32 Prozent, von 1.089 auf 639 Taten. Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls, wie auch die des schweren Kraftfahrzeugdiebstahls bleiben trotz des verzeichneten Rückgangs weiterhin Schwerpunkte der Kriminalitätsbekämpfung in der Polizeidirektion Braunschweig.

Auch bei Vermögens-, (Betrugs-) und Fälschungsdelikten gibt es einen Rückgang der Fallzahlen, vor allem bei Waren- und Warenkreditbetrugsdelikten (912 weniger), Beförderungserschleichungen (1.652 weniger) sowie „sonstigen“ Betrugsdelikten (291 weniger).

Allerdings ist Subventionsbetrug mit einem Anstieg um 66 Prozent auf 118 Fälle zu verzeichnen. Und auch dies steht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 95 Fälle der unberechtigten Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen haben einen Bezug zur Corona-Soforthilfe.

Von 1.678 Fällen des Warenbetruges wurden 1.427 Taten im Internet begangen, also tatsächlich 85 Prozent aller Warenbetrugstaten des vergangenen Jahres.

Im Bereich der Sexualdelikte sind hauptsächlich weniger Fälle der sexuellen Belästigung sowie Fälle des sexuellen Missbrauchs angezeigt worden. Der Besitz und die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie haben hingegen drastisch zugenommen. Für diesen Anstieg ist vor allem die Verbreitung pornografischer Inhalte ursächlich. Diese Fälle sind von 374 auf 544 Taten gestiegen, eine Zunahme um fast 66 Prozent.

Sogenannte Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen und Raubdelikte sind zurückgegangen. Im Jahr 2021 wurden in der Region Braunschweig 290 Raubstraftaten-Delikte erfasst. Das sind 61 Taten weniger als im Jahr 2020 (351). Vor allem sind weniger Raubüberfälle auf Kassenräume und Geschäfte verübt worden – ein Rückgang um mehr als die Häfte von 39 auf 19 Fälle. Allerdings nahm die Zahl der Bedrohungen deutlich zu.

„Häusliche Gewalt“ beinhaltet alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und umfasst familiäre sowie partnerschaftliche Gewalt. Die Polizeidirektion Braunschweig hat 3.196 Fälle für 2021 in diesem Zusammenhang registriert. Von den Opfern waren 2.255 Frauen und 941 Männer.

Auffälligkeiten gab es im Bereich „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“. Die Fälle des „Enkeltricks“ als auch die Fälle mit „falschen Polizeibeamten“ stiegen erneut stark an. In 90 bis 95 Prozent der Fälle blieb es beim Versuch. Insgesamt lag der Schaden bei 75.380 Euro.

Betrüger als „falsche Polizeibeamte“ agieren häufig aus ausländischen Call-Centern. Fast 1000 Versuchstaten wurden 2021 registriert. Bei 48 vollendeten Taten entstand ein Schaden von mehr als 1.224.454 Euro! Das sei der höchste Wert der letzten zehn Jahre, so die Polizeidirektion.

Die Kinder- und Jugendkriminalität in der Polizeidirektion Braunschweig ging 2021 zurück. Straftaten in der Schule haben ebenfalls abgenommen. Grund dafür sind auch die Schulausfälle im Rahmen der Corona-Pandemie. Allerdings ist im auch im Bereich Schule die Zahl der Bedrohungen stark angestiegen.

In diesem Bereich hat sich zudem auch die Verbreitung von pornografischen Inhalten von 138 auf 144 Fälle erhöht. Dabei ist laut Polizei auffällig, dass es zu einer Verschiebung der Taten von den Jugendlichen hin zu den Kindern von 12 und 13 Jahren gekommen ist. Ursächlich ist hierbei die mittlerweile alltägliche Nutzung von Smartphones und Social-Media-Plattformen, die die Verbreitung von Beiträgen mit den entsprechenden Inhalten unter jungen Menschen einfacher macht.

In der Gesamtkriminalität sind „Cybercrime-Delikte“ (Straftaten im Internet) wie kaum ein anderer Deliktsbereich angestiegen. „Der Einsatz von Schadsoftware und digitale Erpressung sind praktisch an der Tagesordnung“, so die Polizeidirektion.

Cybercrime nahm auch wegen der Verbreitung pornografischer Beiträge zu. Ebenso wurden auch mehr Fälle von Bedrohung und Beleidigung im Internet registriert. Dabei spielen „Hass-Postings“ in den Sozialen Netzwerken eine nicht unerhebliche Rolle. „Die Polizeidirektion Braunschweig setzt auf die Durchführung von Präventionsveranstaltungen sowie auf regelmäßige Informationsbeiträge und Warnmeldungen“, so Polizeipräsident Pientka. Auch Mitarbeiter in lokalen Unternehmen und Geldinstituten würden sensibilisiert.

Schließlich die Zahl der Straftaten gegen Polizei und Rettungskräfte – sie steigt weiter an und liegt mit 1.208 Personen auf einem Höchststand seit 2015. 2021 wurden 519 solcher Taten erfasst, dabei wurden 242 Beamtinnen und Beamte verletzt. 26 Mal gab es Übergriffe auf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten. 44 Helfer wurden dadurch zum Opfer.

Lesen Sie auch:

Gewalt gegen Frauen hat in Niedersachsen stark zugenommen

Mehr Geldautomaten-Sprengungen in Niedersachsen

Jugendliche ab 16 Jahren- Mehr Alkohol – mehr Straftaten

Zahl der wegen Mordes Verurteilten in Niedersachsen gestiegen

Kriminalität in Braunschweig- weniger Straftaten, mehr Aufklärung

Quelle: Polizeidirektion Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de