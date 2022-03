Das Werk an der Gifhorner Straße ist das älteste aller Volkswagen-Werke. Der erste Spatenstich erfolgte 1938. Oben rechts ist das Eintracht-Stadion zu sehen. Inzwischen gibt es in Braunschweig noch ein weiteres Werk an der Porschestraße sowie ein Werk am Hafen. Darüber hinaus gehört das Logistikzentrums in Harvesse (Kreis Peine) noch dazu und ebenso Achsmontage-Standorte in Isenbüttel, Meerane, Emden, Osnabrück und Barsinghausen.