Braunschweig. In Broitzem haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Nach Angaben der Polizei gab es neun Einbruchsversuche.

In Braunschweig ist es zu einem Einbruchsversuch über die Terrassentür gekommen.

Polizei Braunschweig Terrassentür in Braunschweig hält Einbrechern stand

Der 57-jährige Eigentümer eines Einfamilienhauses in Broitzem hat am Dienstag festgestellt, dass seine Terrassentür beschädigt ist. Er informierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten laut Mitteilung Hebelmarken an der Tür fest. Insgesamt neunmal wurde versucht, die Tür aufzubrechen.

Diese Blaulicht-Texte könnten Sie auch interessieren:

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da es vor einigen Jahren bereits zu einem Einbruch in das Haus des Braunschweigers gekommen war, hatte dieser die Tür mit zusätzlichen Sicherungen versehen. Diese sorgten nun dafür, dass die Einbrecher scheiterten. Die Polizei hat sämtliche Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de