Behinderungen ab Montag wegen Bauarbeiten auf A39 in Braunschweig

Braunschweig. An der Anschlussstelle Rüningen-Süd finden bis Juni Bauarbeiten statt. Ab Montag zunächst in Fahrtrichtung Braunschweig.

Auf der Autobahn 39 zwischen der Anschlussstelle Salzgitter-Thiede und dem Autobahndreieck Braunschweig-Südwest finden an der Anschlussstelle Rüningen-Süd von Montag, 28. März, bis voraussichtlich Ende Juni 2022 Bauarbeiten an der Fahrbahn statt, informiert die Autobahn-GmbH des Bundes.

Die Bauarbeiten werden in vier Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt erfolgen die Arbeiten auf der östlichen Auf- und Abfahrt, die 2009 nur teilweise fertiggestellt wurden. Es werden die bestehenden Asphaltschichten sowie die darunterliegende hydraulisch gebundene Tragschicht abgetragen. Auf dem vorhandenen Untergrund erfolgt der Einbau einer Schottertragschicht. Im Anschluss werden die erforderlichen Asphaltschichten auf voller Fahrbahnbreite eingebaut. Nach Fertigstellung und erfolgten Freigabe der östlichen Auf- und Abfahrt erfolgt der Rückbau (zweiter Bauabschnitt) der 2009 zunächst provisorisch errichteten südlichen Auf- und Abfahrtrampen, heißt es in der Mitteilung weiter. Beide Bauabschnitte werden bei laufendem Verkehr ausgeführt: Während der Bauzeit wird der Verkehr auf der A 39 in Fahrtrichtung Braunschweig zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Bei Bauabschnitten 3 und 4 ist die Auf- und Abfahrt in Gegenrichtung dran

Die Bauabschnitte 3 und 4 stellen die Umgestaltung der westlichen Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle selbst dar. Bereits 2009 wurde dieser Bereich kreuzungsähnlich ausgebaut, um das angedachte Gewerbegebiet mit der Autobahn zu verbinden. Da das Gewerbegebiet nicht umgesetzt wird, erfolgt der Rückbau der Kreuzung (dritter Bauabschnitt), um den Verkehrsfluss zu erhöhen. Zudem erhält die Bundesstraße 248 im Bereich der Auf- und Abfahrten eine neue Asphaltdecke (vierter Bauabschnitt).

Mit Baubeginn der ersten beiden Abschnitte ist im gesamten Baustellenbereich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Nähere Informationen zur Umsetzung der Bauabschnitte 3 und 4 erfolgen nach Angaben der GmbH zu einem späteren Zeitpunkt. Die Anschlussstelle Rüningen-Süd wurde am 19. Juni 2009 für den Verkehr freigegeben, wobei die südliche Auf- und Abfahrt zunächst nur provisorisch errichtet wurde. Die geplante östliche Auf- und Abfahrt wurde vorbereitet, jedoch nicht genutzt. Grund hierfür war die zu der Zeit betriebene Autobahn-Tankstelle Rüningen. Mittlerweile wurde diese durch die neue Tank- und Rastanlage Salzgitterhüttenblick ersetzt, so dass jetzt der Planfeststellungsbeschluss vom 31. Oktober 2007 umgesetzt werden kann.

