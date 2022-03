Autodiebe flüchten in Braunschweig auf gestohlenen Fahrrädern

Zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren haben am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr versucht, in Dibbesdorf einen PKW zu stehlen. Doch die Alarmanlage in dem Wagen vertrieb die beiden, so die Polizei. Der Besitzer wurde durch den Alarm geweckt, sah, wie die Männer die Flucht ergriffen und informierte unmittelbar die Polizei.

Sie leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen der 21- und 22-Jährige auf gestohlenen Fahrrädern erwischt und nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen werden konnten. Die Polizei hat nun Verfahren wegen des versuchen Diebstahls eines PKW und des Diebstahls von Fahrrädern eingeleitet.

Unbekannte brechen mehr als 20 Kleingartenparzellen auf

Bislang Unbekannte haben 21 Kleingartenparzellen in der Straße Gänseanger aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Tat am Donnerstag gegen 11 Uhr angezeigt. Die Polizei nahm daraufhin die Tatorte vor Ort auf, sicherte Spuren und leitete Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Eine genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise: (0531) 4762516.

