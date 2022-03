Der Startschuss für „Die Region läuft“ ist gefallen

Auf die Plätze, fertig, los! Die Auftaktveranstaltung „Die Region läuft“ ist geglückt. Insgesamt 60 Teilnehmende trainieren ab kommender Woche im VfL-Stadion in Wolfsburg sowie auf dem MTV-Sportplatz in Braunschweig. Ihr Ziel? Im September zehn Kilometer beim Hexad-Wolfsburg-Marathon zu laufen. Jetzt werden aus motivierten Leserinnen und Lesern unserer Zeitung wahre Läufer!

„Ihr rennt nicht nur mit euren Beinen“

Für die nötige Motivation sorgte bei der Auftaktveranstaltung in unserem Medienhaus Brinja Hoffmann, Gesundheitsexpertin, Entwicklungspädagogin und Fitnesstrainerin. Vor allem ein Spruch dürfte sich bei den Teilnehmenden eingeprägt haben: „Ihr rennt nicht nur mit euren Beinen, sondern vor allem mit euren Herzen.“

Schnell wurde klar: Als Leichtathletin weiß Hoffmann, wovon sie spricht. Ihre Liebe zum Laufen konnte sie am Donnerstagabend schwer verstecken. Mit ihrer Motivationsrede steckte sie nicht nur Chefredakteurin Kerstin Loehr an, die gemeinsam mit Michael Strohmann, dem Leiter unseres Produktionsdesks, durch den Abend führte. Eine Liebe zum Laufen, die sich auch bei den Teilnehmenden schnell entwickeln soll. Viele stehen schon in den Startlöchern, andere müssen sich noch Laufschuhe kaufen – und dann geht’s los.

Laufen in der Pandemie

Gemeinsam die Ziellinie zu überqueren, das ist der Anspruch, den alle Aktiven des Projektes „Die Region läuft“ haben sollten. Sich gemeinsam motivieren, gemeinsam gegen den Schweinehund ankämpfen und gemeinsam kleine Erfolge feiern. „Es ist einfacher, sich in der Gruppe zu motivieren“, berichtete Uwe Günterberg vom VfL Wolfsburg. Jörg Dieckmann, Geschäftsführer vom MTV Braunschweig, schloss sich an: „In der Pandemie ist Laufen zu einem sehr populären Sport geworden. Für diejenigen, die alleine den Einstieg nicht gefunden haben, ist dieses Angebot jetzt genau das richtige.“

Einmal die Woche treffen sich die Teilnehmenden gemeinsam mit ihren Lauf-Coaches. An mindestens einem weiteren Tag in der Woche stehen Hausaufgaben, zum Beispiel Kraftübungen, auf der Agenda. Letztendlich gilt: Wer Ziele erreichen will, muss gezielt trainieren. Ergänzt werde das Laufprogramm regelmäßig durch Stretching-, Beweglichkeits- und Koordinationsübungen.

Gemeinsam laufen

„Es geht nicht nur darum, dass man gemeinsam einmal die Woche eine Runde läuft. Zusammen mit den Partnern bieten wir ein ganzes Paket an“, sagte Michael Strohmann. Das beinhaltet Vorträge von Brinja Hoffmann oder auch einen geselligen Abend mit einem Smoothie-Empfang in der Autostadt in Wolfsburg. Die Audi BKK unterstützt das regionale Projekt aus dem Bereich Gesundheitssport, das im nächsten Jahr sogar noch ausgebaut werden soll.

Geschwindigkeit in min/km

Der Faktor Spaß soll bei allem nicht in den Hintergrund rücken. In den nächsten Wochen würden die Teilnehmenden mehr und mehr auf ihre Ernährung achten, sagte Brinja Hoffmann voraus. Sie seien „immer nur einen Lauf von besserer Laune entfernt“ und würden Geschwindigkeiten nicht mehr in km/h, sondern in min/km angeben.

