Braunschweig. Braunschweig beteiligt sich an der weltweiten Earth Hour. Lesen Sie, wo es gleich überall dunkel wird.

Earth Hour 2022 Hier gehen in Braunschweig gleich die Lichter aus!

Weltweit wird im Rahmen der Earth Hour jedes Jahr für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. In diesem Jahr ist es am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr so weit. Auch die Stadt Braunschweig ist wieder dabei.

Folgende Gebäude und Objekte werden nach Angaben der Stadt für eine Stunde unbeleuchtet sein, um so ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen:

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Licht aus: Vom Altstadtrathaus bis zum Verwaltungsgebäude wird’s dunkel

Altstadtrathaus, Rathaus Altbau, Realschule Georg-Eckert-Straße, Schloss-Quadriga, Reiterstandbilder vor den Schloss-Arkaden, Schloss Richmond, Torhäuser (Helmstedter Straße), Brunnen Kohlmarkt, Spiegelbrunnen (Ritterbrunnen), Christussäule, Burg Dankwarderode, Braunschweiger Dom, Katharinenkirche, Alte Waage/Andreaskirche, Ägidienkirche, Salve Hospes, IHK/Gewandhaus, Gauss-Denkmal, Wasserturm am Giersberg, Großes Haus Staatstheater, Touristinfo Kleine Burg, Schriftzüge der Schloss-Arkaden und das Verwaltungsgebäude der Nibelungen Wohnbau GmbH.

Stadt: Jeder kann mitmachen und zuhause auch das Licht ausschalten

Holger Herlitschke, Stadtrat und Dezernent für Umwelt, Stadtgrün, Sport und Hochbau, wirbt bei den Braunschweigern dafür, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour zeigt, wie sich Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten einsetzen. Jede und jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.“

Der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter dem Hashtag #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen.

In Deutschland steht die Aktion im Jahr 2022 im Zeichen des Friedens und des Klimaschutzes. Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 16. Mal statt.

Ihren Anfang nahm sie im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die Earth Hour auf allen Kontinenten in mehr als 190 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7000 Städte teil, allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr 585 Kommunen.

Lesen Sie auch:

Braunschweiger FFF-Bewegung- Gegen den fossilen Krieg!

Wieder Klimastreik – in Braunschweig und dem Rest der Welt

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de