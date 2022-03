Braunschweig. In der Wallstraße wiederholten sich die massiven Probleme in der Nacht zum Sonntag nicht. Ein Club durfte offenbar gar nicht erst öffnen.

Im Gegensatz zu den Wochenenden davor blieb es in der Wallstraße in der Braunschweiger Innenstadt diesmal ruhiger.

Konsequenzen aus Eskalation Ruhe in der Braunschweiger Wallstraße: Club geschlossen!

In der Braunschweiger Innenstadt ging es in der Wallstraße in der Nacht zum Sonntag ruhiger zu als an den Wochenenden zuvor.

Ein Club, dessen Betreiber nach Informationen der Redaktion erst Anfang März gewechselt hatte, konnte erst gar nicht öffnen und blieb geschlossen. Nach unbestätigten Informationen haben die Behörden ihn geschlossen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An zwei Wochenenden zuvor war die Situation in der Wallstraße eskaliert

Am Wochenende zuvor und bereits am ersten März-Wochenende hatte die Polizei in der Wallstraße einschreiten müssen. Es war zu Auseinandersetzungen und tumultartigen Szenen auf der Straße gekommen.

Zuletzt hatte die Polizei sogar einräumen müssen, in der Wallstraße durch die Eskalation der Ereignisse an den Rand ihrer Möglichkeiten gekommen zu sein, auch angesichts einer großen Menschenmenge. Eine Woche zuvor waren alle Streifenwagen und alle verfügbaren Kräfte im Einsatz gewesen, um aufkommende Spannungen und am Ende sogar eine Massenschlägerei unter Kontrolle bringen zu können.

Ruhiger ging es hingegen in dieser Samstagnacht zu. Reger Betrieb im angrenzenden Friedrich-Wilhelm-Viertel und in der Bruchstraße, tatsächlich deutlich weniger los draußen auf der Straße in der Wallstraße. Ab und zu eine Schlange vorm „Privileg“, das ebenfalls wie der offenbar geschlossene Club im Bereich des Parkhauses Wallstraße angesiedelt ist.

Noch keine Informationen über die Dauer der Schließung und was dazu geführt hat

Ob der betroffene Club dauerhaft geschlossen ist beziehungsweise wie lange und wann er wieder öffnen kann, darüber liegen der Redaktion noch keine Informationen vor.

Auch nicht darüber, was letztlich zu der Schließung führte. Die Polizei hatte vor diesem Wochenende angekündigt, auf Präsenz und Deeskalation zu setzen, um eine Wiederholung der Ereignisse zu verhindern.

Zuletzt hatte die Polizei auf Nachfragen der Redaktion erklärt, bei der Ursachenforschung für die aufgetretenen Probleme in der Wallstraße stehe nicht ein einziger Club im Fokus, ausschlaggebend sei die Gesamtlage vor Ort gewesen rund um das Rotlichtviertel mit einer Vielzahl von Bars, Clubs und Diskotheken. Es handele sich nicht um ein spezifisches Problem einer Einrichtung, sondern „um die Summe der Gäste aus verschiedenen Lokalitäten“.

Der Artikel wird aktualisiert.

Lesen Sie auch:

Brennpunkt Wallstraße in Braunschweig – was ist da los?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de