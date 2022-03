Braunschweig. Laut der Stadtverwaltung sind Einschränkungen in städtischen Kitas, Kinder- und Jugendzentren und in der Schulkindbetreuung zu erwarten.

Warnstreik Gewerkschaften kündigen Streiks in Braunschweiger Kitas an

In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten kommunaler Kitas und sozialer Dienste haben die Gewerkschaften Verdi und Kombat für diese Woche erneut zu ganztägigen Warnstreiks in Niedersachsen aufgerufen. Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen sind für kommenden Dienstag, 29. März, und Mittwoch, 30. März, vorgesehen – auch in Braunschweig. Eine zweite Verhandlungsrunde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber war Anfang letzter Woche ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gespräche wurden auf Mai vertagt.

Die Braunschweiger Stadtverwaltung weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass an beiden Tagen insbesondere in den städtischen Kindertagesstätten, den Kinder- und Jugendzentren sowie in der Schulkindbetreuung mit Einschränkungen zu rechnen ist. Sobald zum Ausmaß der geplanten Streiks genauere Informationen vorliegen, sollen die Eltern über die Einrichtungsleitungen möglichst zeitnah unterrichtet werden.

Verdi fordert Maßnahmen gegen Fachkräftemangel

Mit den Aktionen will die Gewerkschaft den Druck in den Tarifverhandlungen für den Kita- und Erziehungsbereich erhöhen. Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Anerkennung der geleisteten Arbeit. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber teilte hingegen nach der zweiten Verhandlungsrunde mit, die Vorschläge der Gewerkschaften zur Entlastung seien „realitätsfern und nicht umsetzbar“.

In Niedersachsen geht es laut Verdi bei den Verhandlungen um die Arbeitsbedingungen von 20.000 Beschäftigten in Kitas, etwa 8000 Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe und rund 2100 Beschäftigten in der Behindertenhilfe.

Gewerkschaft: Soziale Arbeit muss aufgewertet werden

Wie Gewerkschaftssekretär Nico Limprecht vom Verdi-Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen mitteilt, ist am Mittwoch eine Demo geplant. Auftakt soll 9.30 Uhr auf dem Schlossplatz sein, die Abschlusskundgebung soll 11 Uhr auf dem Kohlmarkt enden.

„Die öffentlichen Arbeitgeber weisen unsere Forderungen pauschal zurück, ohne selber Vorschläge zu haben, wie Entlastung sowie Fachkräftegewinnung gelingen kann“, kritisiert Limprecht. „Wer die Aufwertung all der Berufe im Feld der Sozialen Arbeit so blockiert, darf sich nicht wundern, wenn Beschäftigte aus den Sozial- und Erziehungsdiensten sich beruflich umorientieren oder schlechten Falls erst gar nicht sich für eine Ausbildung in den Bereichen der Sozialen Arbeit entscheiden.“

