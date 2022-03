Räuber überfallen Mann in Braunschweiger Husarenstraße

Zu einem Raubüberfall ist es am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Husarenstraße in Braunschweig gekommen. Ein 34-jähriger Braunschweiger war laut Polizei auf dem Weg nach Hause und ging zur Haustür. Seine 32-jährige Begleiterin erledigte noch etwas am Auto. Direkt vor der Tür wurde er plötzlich von zwei Männern angegriffen und geschlagen. Nachdem er zu Boden gegangen war, raubte ihm einer der Männer seine Armbanduhr.

Als die 32-Jährige dazukam, flüchteten die Angreifer. Die Polizei wurde informiert und erschien vor Ort. Eine sofortige Fahndung in der Umgebung blieb zunächst ohne Erfolg. Das Opfer wurde leicht verletzt und vor Ort in einem Rettungswagen behandelt.

Uhr bei Tatverdächtigem gefunden

Noch in der Nacht konnte ein Tatverdächtiger durch die Polizei ermittelt und gegen 3 Uhr festgenommen werden. Es handelte sich um einen 35-jährigen Braunschweiger. Die entwendete Armbanduhr konnte bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde von der Staatsanwaltschaft Braunschweig kein Haftantrag gestellt. Der Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

red

