Luc Degla trifft den König von Ardonga

Braunschweig. Luc Degla trifft in seinem zweiten Heimatland Benin einen interessanten Reisenden in einem Hotel.

Wenn ich mich in meinem zweiten Heimatland Benin aufhalte, buche ich lieber ein Hotelzimmer. Ich mag es nicht so gerne, dass, wenn man in der Heimat ankommt, die Verwandten es gleich mitbekommen und mich belagern. Niemand weiß, wann ich ankomme und wann ich abreise. Ein Hotel ist für mich auch eine Sicherheitsmaßnahme. Einbrecher haben mehr Schwierigkeiten in ein Hotel einzubrechen, als wenn ein Rückkehrer irgendwo in einem Haus auf dem Präsentierteller sitzt.

An der Rezeption traf ich einen Mann

Während meiner jüngsten Reise kam ich eines Tages gegen 23 Uhr ins Hotel zurück. An der Rezeption traf ich einen Mann, der eine teure traditionelle Tracht trug. Am Stoff erkannte ich, dass er aus dem hohen Norden Benins gekommen war. Ich grüßte ihn und sagte: „Da ist jemand weit gereist!“ Amüsiert drehte er sich zu mir und sagte: „Das stimmt. Ich komme aus Banikoara. Ich bin 700 Kilometer gefahren und mehr als 12 Stunden unterwegs gewesen!“ „Sind Sie Händler? Wollen Sie einen großen Einkauf machen?“ „Nein. Ich bin Bauer.“ Ich wünschte ihm gute Nacht und zog mich in mein Zimmer zurück. Am nächsten Tag saß der Bauer schon im Frühstücksraum, als ich kam. Nachdem wir uns begrüßt hatten, sagte er: „Schauen Sie, wie nett die hier sind. Das Frühstück ist sogar im Zimmerpreis enthalten. „Deswegen übernachte ich hier, wenn ich mich in Cotonou aufhalte“, entgegnete ich.

Wie bedient man ein altes Handy?

Weil der Mann mir redselig erschien, suchte ich einen Platz weit von ihm, um mein Frühstück in Ruhe einzunehmen. Als ich fertig war und ins Zimmer zurückgehen wollte, sah ich, wie ein Kellner vor dem Mann stand und versuchte ein Handy zu bedienen. Der weit Angereiste sprach mich an: „Schauen Sie, der Junge kann mein Handy nicht bedienen.“ Der etwa 30-jährige Kellner hatte Schwierigkeiten mit dem kleinen Handy mit Tastatur, Baujahr 1998. Spöttisch sagte ich: „Die Jungen von heute können kein altes Handy bedienen. Sie können nur noch auf den Displays von Smartphones wischen.“ Ich bat den Kellner mir das Handy zu geben und fragte, was ich machen sollte. Ich sollte aus dem Adressbuch des Telefons einen Namen auswählen. Völlig verdattert stellte ich fest, dass es sich um den Innenminister handelte. Ich begriff, dass der Bauer wahrscheinlich weder schreiben noch lesen konnte. Er sprach aber sehr gut Französisch. Er diktierte: „Der König von Ardonga ist in Cotonou. Rufen Sie mich bitte an.“

Hat der Minister angerufen?

Ich schrieb die SMS und gab ihm sein Handy zurück. Als ich nach einer Stunde das Hotel verließ und in die Stadt fahren wollte, begegnete ich dem König auf dem Parkplatz. „Hat der Minister angerufen?“ „Ja. Er ist vorbeikommen. Jetzt warte ich auf unseren Abgeordneten.“ „Der Minister ist persönlich gekommen? Hat er nicht seinen Chauffeur geschickt?“ „Er ist persönlich gekommen. Ich habe für sie Ziegen mitgebracht, die sie abholen sollen.“ „Was? Was für Ziegen?“ „Wir haben vor einigen Tagen das Gaani-Fest zelebriert. Ich bin in den Süden gekommen, um ihnen ihr Geschenk vorbeizubringen.“

Das Gaani-Fest

Das Gaani-Fest kann man mit dem chinesischen Neujahrsfest oder dem persischen Nouruz vergleichen. Es ist ein Fest, das in Burkina Faso, Niger, Nord-Benin und Nord-Nigeria gefeiert wird. Während ich mich mit dem König unterhielt, fuhr ein nagelneuer SUV auf den Parkplatz. Der Abgeordnete stieg aus, grüßte den König und nahm persönlich seine Ziege entgegen, die er seinem Chauffeur weitergab. Ich war beeindruckt. Ein kleiner König reist aus dem hohen Norden mit Ziegen auf der Ladefläche seines Pick-Up, die von den Würdenträgern des Landes persönlich abgeholt werden.

Kontaktdaten ausgetauscht

Ich profitierte von der Begegnung, tauschte mit dem Abgeordneten und dem König die Kontaktdaten aus. Als ich einem Freund erzählte, dass ich für meine nächste Reise nach Benin den Besuch von Ardonga einplanen werde, sagte er: „Der König wird sicherlich für dich ein großes Fest bereiten. Sie sind sehr gastfreundlich.“ Ich dachte, vielleicht komme ich als Lord von Ardonga nach Braunschweig zurück.

Luc Degla hat im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau studiert. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.

