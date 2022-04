Im Jahr 2020 seilten sich Umweltaktivisten in einer nicht angemeldeten Aktion von einer Autobahnbrücke in der Nähe der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen an der A 2 ab.

Verkehrswende A39 in Braunschweig am Sonntagmittag wegen Demo gesperrt

Autofahrer auf der A39 müssen sich am Sonntag, 10. April, ein wenig gedulden oder Umwege in Kauf nehmen. Die Autobahn wird im Braunschweiger Süden mittags beidseitig gesperrt. Klima-Aktivisten planen dort eine Fahrraddemo und eine Abseil-Aktion zur Beschleunigung der Verkehrswende. Außerdem richten sie sich gegen den Ausbau der A39, wie der Braunschweiger Organisator Edmund Schultz vom Bündnis „Verkehrswende statt Antriebswende“ mitteilt.

Die Aktion beginnt um 11 Uhr auf dem Kohlmarkt. Die Route führt dann durch die Innenstadt zum Theater und weiter über den Berliner Platz und die Salzdahlumer Straße auf die Autobahn. Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr will sich dort ein Kletterteam von der Brücke Schwartzkopffstraße abseilen. Anschließend soll es etwas abseits der Autobahn in Richtung Lokpark Infostände und Redebeiträge geben, so Schultz.

Motto: Autobahnbrücken sind kein Verbrechen – Autobahnen schon!

Anlass für die Aktionen sei auch ein Strafprozess wegen einer ähnlichen, allerdings unangemeldeten Abseil-Aktion an der A39 nahe Wolfsburg im vergangenen Jahr. Die Verhandlung gegen die Umweltaktivisten findet am 11. April am Amtsgericht in Helmstedt statt. Das Motto der Kundgebung am Sonntag lautet: „Verkehrswende statt Kriminalisierung von Klimaschützer:innen! Spruchbänder an Autobahnbrücken sind kein Verbrechen – Autobahnen schon!“

Von dieser Brücke wollen sich die Aktivisten abseilen Foto: Jürgen Runo

Laut Schultz werden bis zu 100 Teilnehmer erwartet. „Es ist möglich, dass es mehr werden“, sagt er. Erfahrungswerte fehlen. Die Demonstration sei Teil eines bundesweiten Protestes und ist aus seiner Sicht verhältnismäßig. „Uns ist klar, dass spektakuläre Aktionen wie diese (legale) Abseilaktion oder wie die Blockaden der ,letzten Generation’ zwar polarisieren, aber auch, dass eine überwältigende Mehrheit der Bürger:innen von der Regierung endlich ausreichenden und wirksamen Klimaschutz erwartet“, so Schultz.

Dass die Regierung dieser Verpflichtung nicht nachkomme, habe erst kürzlich der Bundesrechnungshof in seinem aktuellen Bericht angeklagt. „Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat in seiner Brandrede zum Klimaschutzbericht sogar gesagt, dass man dieses Versagen der Regierungen als ,kriminell’ bezeichnen muss“, betont Schultz. „Wer am 10. April einen Umweg fahren muss, ärgert sich vielleicht in dem Moment darüber, würde sich aber freuen, wenn es endlich akzeptable und komfortable Alternativen zum Autofahren geben würde. Warum fährt aus Salzdahlum oder Mascherode nicht alle zehn Minuten eine Stadtbahn zum Nulltarif mit Solarstrom in die Fahrradstadt Braunschweig? Und auch spät abends noch wieder zurück?“

Und er ergänzt: „Einst wurden auch die Suffragetten für ihre spektakulären Aktionen angefeindet. Heute verdanken wir ihnen das Frauenwahlrecht und sind ihnen dafür dankbar. Leider passt dieser Vergleich nur zum Teil, denn für Klimaschutz rennt uns die Zeit davon. Es geht um unser Überleben!“

