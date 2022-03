Ärzte-Warnstreik am Braunschweiger Klinikum angekündigt

Der Marburger Bund ruft am Donnerstag, 31. März, zu einem ganztägigen Warnstreik an kommunalen Kliniken auf. Etliche Ärztinnen und Ärzte nehmen dann an der zentralen Kundgebung in Frankfurt teil. In Niedersachsen seien rund 40 Krankenhäuser von dem Warnstreik betroffen, kündigt die Ärztegewerkschaft an, darunter auch das Städtische Klinikum Braunschweig. Die medizinische Basisversorgung der Patienten sei aber weiterhin gewährleistet, betont der Anästhesist Dr. Wolfgang Koß vom Klinikum. Er ist Bezirksvorsitzender des Marburger Bunds im Bezirk Braunschweig, Leitender Oberarzt und seit vier Jahren für den Betriebsrat freigestellt.

Die Gewerkschaft fordert von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bessere Arbeitsbedingungen: maximal zwei Wochenenden pro Monat mit regelmäßiger Arbeit, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft; maximal vier Bereitschaftsdienste pro Monat; maximal zwölf Rufbereitschaften pro Monat; eine verlässliche Dienstplangestaltung und 5,5 Prozent mehr Gehalt.

Marburger Bund: Arbeitslast muss begrenzt werden

Koß zufolge liegen die Forderungen des Marburger Bundes seit über einem halben Jahr auf dem Tisch – doch seitens der Arbeitgeber gebe es leider keine Bewegung. Mit dem Warnstreik wolle man nun ein Zeichen setzen. „Wir wollen es auf dem Verhandlungsweg lösen, aber zum Verhandeln gehören immer zwei“, sagt er. Der Druck steigt ihm zufolge, weil die Belastung immer mehr zunehme, insbesondere verstärkt durch die Pandemie.

Die Arbeit in Krankenhäusern werde immer unattraktiver, so Koß: „Wer im ambulanten Bereich eine Alternative ohne Nachtarbeit und Wochenenddienste findet, verlässt uns.“ Der Mangel an Fachkräften wirke sich immer gravierender aus, nicht nur bei Ärztinnen und Ärzten, sondern bei allen Beschäftigten in den Kliniken. Zumal die Medizin immer weiblicher werde. Entscheidend sei eine vernünftige Work-Life-Balance. „Und das geht nur über eine Begrenzung der Arbeitslast!“

