Polizei Braunschweig Einbrecher dringen in drei benachbarte Firmen in Braunschweig ein

In Braunschweig sind Einbrecher in gleich drei benachbarte Firmen im Stadtteil Wenden eingedrungen. (Symbolbild)

Braunschweig. Die Polizei hat in Braunschweig nach einem Einbruch in eine Firma in Wenden entdeckt, dass die Täter auch in zwei Nachbarfirmen eingedrungen waren.