Braunschweig wird ab Montag wieder fotografiert

Braunschweig. Die Stadt aktualisiert 360-Grad-Panoramabilder fürs digitale Arbeiten. Das Kamera-Auto fährt im April auf allen Straßen und in der Fußgängerzone.

Zum zweiten Mal werden im Stadtgebiet hochauflösende 360-Grad-Panoramabilder für die interne Nutzung innerhalb der Stadtverwaltung gemacht. Wie die Stadt mitteilt, geht es am Montag, 4. April, los. „Die Befahrung erfolgt voraussichtlich mit einem Fahrzeug, das mit Kamera und Laserscanner ausgestattet ist, und wird abhängig von den Witterungsbedingungen etwa vier Wochen dauern“, heißt es in der Ankündigung. Befahren werden alle öffentlichen Straßen und die Fußgängerzone der Innenstadt. Ausgenommen sind die Autobahnen.

„Die Straßenpanoramabilder sind ein weiterer Baustein zur Digitalisierung der städtischen Infrastruktur und für den Aufbau eines ‚Digitalen Zwillings‘ auf dem Weg zur Smart City“, sagt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. „Sie ergänzen ideal das Geodatenportfolio der Stadtverwaltung, unterstützen effektiv digitale Arbeitsprozesse und erleichtern Planung und Abstimmungen.“

Stadt: Panoramabilder ersetzen Außentermine

Bei der ersten Befahrung im Herbst 2019 wurden der Stadt zufolge über 180.000 Bilder auf 911 Kilometern Straße aufgenommen. Nun werde der Datenbestand vollständig erneuert, denn nur aktuelle Bilder ließen sich verlässlich nutzen. „Zugleich können zwischenzeitliche Veränderungen deutlich gemacht und Vergleiche gezogen werden.“

Die Verwaltung nutze die Panoramabilder seit Anfang 2020 fachübergreifend in vielen Organisationseinheiten: „Sie bieten die Möglichkeit, vom Schreibtisch oder aus dem Homeoffice heraus örtliche Gegebenheiten zu beurteilen und zu messen. Damit wurde eine Vielzahl von Außenterminen eingespart.“ Eingesetzt würden die Bilder unter anderem zur Klärung von Planungsfragen, zur Koordinierung von Baumaßnahmen und Beurteilung von Verkehrssituationen oder im Rahmen der Einsatzvorbereitung der Feuerwehr.

„Alle Gesichter und KFZ-Kennzeichen werden verpixelt“

Die Nutzung der Bilder erfolge konform mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). „Die Fotos stehen in der Stadtverwaltung zugangsgeschützt ausschließlich einem berechtigten Kreis von Personen für die kommunale Aufgabenerledigung zur Verfügung“, heißt es in der Pressemitteilung. „Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden alle Gesichter und KFZ-Kennzeichen durch Verpixelung unkenntlich gemacht.“

Die ausführende Firma CycloMedia Deutschland GmbH sei Spezialist für Umgebungsaufnahmen. Bundesweit führe sie 2022 eine Vielzahl an Befahrungen durch. „CycloMedia ist Mitglied im Verein Selbstregulierung der Informationswirtschaft (SRIW) und unterliegt dem Datenschutzkodex für Geoinformationsdienste“, betont die Stadt. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz bei Geoinformationsdiensten gibt es auf der Internetpräsenz des SRIW.

red

