Braunschweiger Dachterrasse Soldekk startet in die Sommersaison

Braunschweig. Auf dem Parkhaus Steinstraße kann ab sofort wieder gefeiert werden. Betreiber Nicolas Petrek berichtet, was in diesem Jahr anders ist als sonst.

Die Zeiten des „Snodekk“ sind vorbei – jetzt hat das „Soldekk“ wieder seinen Auftritt: Die Gastronomie auf dem Dach des Parkhauses Steinstraße im Kultviertel startet an diesem Donnerstag, 28. April, in die Sommersaison. Laut Betreiber Nicolas Petrek war das Team schon seit Wochen am Vorbereiten, Renovieren und Optimieren. „Einiges des verbauten Materials musste schlicht turnusgemäß erneuert werden, andere Sitzbereiche haben wir aus räumlichen Gründen optimiert“, erläutert er in einer Pressemitteilung.

Auch wenn die Corona-Pandemie in geordneteren Bahnen scheint: „Eine normale Saison wird das auch in diesem Jahr nicht.“ Zwischen Covid-19, Ukraine-Krieg, Inflation und Personalmangel sei auch dieses Jahr mit besonderen Herausforderungen verbunden. Was dieses Jahr jedoch grundsätzlich von den vorigen unterscheide: die starke Nachfrage an Veranstaltungen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unzählige Anfragen für Feiern, Hochzeiten, Geburtstage, Firmenveranstaltungen

„Die Familien, Vereine und Unternehmen haben einiges nachzuholen“, so Petrek. Schon vor dem Start in die diesjährige Saison seien unzählige Nachfragen für private Feiern, Hochzeiten, Geburtstage und auch Firmenveranstaltungen eingegangen. „Das Interesse an Outdoor-Locations ist groß.“ Apropos Events: Auch in 2022 sei eine Zusammenarbeit mit der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK), dem Kultviertel-Verein und der Agentur eventives geplant. „Gemeinsam wollen wir wieder kleinere Eventformate initiieren.“

Eine organisatorische Neuerung ist auch: Eine Reservierung für Gruppen ist nicht mehr unbedingt erforderlich. „Vor allem an den Wochenenden empfehlen wir es gerade für größere Gruppen zu reservieren, in Kleingruppen findet man abgesehen von absoluten Stoßzeiten meist einen Platz bei uns.“ Dank eines neuen Tools können Gäste ihre Reservierung direkt über die Website vornehmen.

Das „Soldekk“ von oben – auch im Dunkeln beliebt. Foto: Flying Arms

Mehr alkoholfreie Getränke auf der Karte

Die Getränkekarte sei in einigen Segmenten angepasst worden, so Petrek: „Dem Wunsch beziehungsweise dem Trend zu mehr alkoholfreien Variationen sind wir nachgekommen.“ In puncto Speisen arbeite man wieder mit dem Café Bruns zusammen.

Übrigens: Nach wie vor können sich Menschen melden, die einen Job in der Küche oder im Service suchen. „Die Sprache muss dabei keine Barriere sein“, lädt Petrek etwa auch englischsprachige Bewerbende oder beispielsweise Geflüchtete aus der Ukraine ein, sich zu melden.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags ab 16 Uhr, freitags bis sonntags sowie feiertags ab 14 Uhr.

Mehr zum Thema

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de