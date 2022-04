Braunschweig. 1200 seltene Old- und Youngtimer werden am Sonntag vorfahren. 10 Uhr geht’s los mit dem Anheizen eines mehr als 80 Jahre alten Lanz Bulldog.

Oldtimer Oldtimer-Treffen in Braunschweig: Was gibt’s zu sehen?

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am Sonntag, 1. Mai, das Braunschweiger Messegelände an der Eisenbütteler Straße wieder zum Freilichtmuseum für historische Motorräder, PKW, LKW, Rennwagen und Landmaschinen. Der Braunschweiger Auto-Touren-Club (BATC) im ADAC erwartet – neben rund 1200 seltenen und gepflegten Old- und Youngtimern – auch mehrere tausend Besucher und Liebhaber historischer Zeitzeugen motorisierter Geschichte.

Wie der Vize-Vorsitzende Torsten Cramm mitteilt, sind die beiden Besucherzugänge an der Eisenbütteler Straße ab 9 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung starte dann um 10 Uhr traditionell mit dem Anheizen eines mehr als 80 Jahre alten Lanz Bulldog. Ab 10.30 Uhr beginnt die Vorstellung zahlreicher Fahrzeuge, unterteilt in die Klassen PKW, Motorräder, LKW, Schlepper und Rennwagen. „Unterbrochen wird die Vorstellungsrunde lediglich von einer einstündigen Mittagspause um 13 Uhr, damit sich Besucher und Aussteller an einem der Imbisswagen oder Getränkestände laben können“, so Cramm.

Oldtimer-Koryphäe Johannes Hübner moderiert das Braunschweiger Oldtimertreffen

Johannes Hübner, Oldtimer-Koryphäe aus Hessen, moderiere wieder kompetent und liebevoll die Raritäten und Klassiker in den Vorstellungsrunden. Hübner ist laut dem Veranstalter nicht nur einer der renommiertesten Experten für klassische Fahrzeuge, sondern auch auf anderen weltweiten Oldtimer-Highlights zu Hause, wie beispielsweise dem Oldtimer Grand Prix in Monte Carlo oder der klassischen Rallye „Mille Miglia“ im Norden Italiens.

„Wir freuen uns und sind unheimlich stolz, dass unser Oldtimertreffen stets einen festen Platz im Kalender von Johannes Hübner findet – dem wandelnden Lexikon motorisierter Klassiker“, so Robert Lienau, Vorsitzender des BATC. „Wenn Hübner ein Fahrzeug nicht kennt, dann existiert es offiziell auch nicht.“

Das große Oldtimertreffen auf dem Harz+Heide-Messegelände in Braunschweig ist auch von oben ein besonderer Anblick. Foto: Andreas Bruhnke

Es gibt auch wieder einen Oldtimermarkt

Bis 17 Uhr haben Besucher und Aussteller die Möglichkeit, sich auszutauschen und in der guten alten Zeit zu schwelgen. „Auch einen Oldtimermarkt wird es wieder geben“, so Cramm. „Und nicht wenige Aussteller nutzen die Gelegenheit, stilecht gekleidet neben ihren Lieblingen auf dem einladenden Gelände zu picknicken.“

Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahren sind frei. Ein Programmheft mit allen Informationen zur Veranstaltung kann für zwei Euro am Eingang erworben werden. Die vollständige Liste der angemeldeten Fahrzeuge kann auf der Homepage des Veranstalters unter www.batc.de eingesehen werden. Besucher finden Parkplätze rund um das Messegelände, beispielsweise in der Fabrikstraße, Am Alten Bahnhof oder entlang der Otto-von-Guericke-Straße. Wer mit der Straßenbahn anreist, erreicht das Messegelände fußläufig von der Haltestelle „Europaplatz“ in ca. fünf bis zehn Minuten.

