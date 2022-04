Braunschweig: Fahrer unter Drogeneinfluss beleidigt Polizisten

Da er zwei Polizeibeamte im Vorbeifahren beleidigte, ist ein Autofahrer in eine Kontrolle geraten. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass er Alkohol und Drogen konsumiert hatte.

Am Donnerstagabend musste ein Funkstreifenwagen in einem Kreuzungsbereich an der Hamburger Straße verkehrsbedingt halten. In diesem Augenblick fuhr ein 25-jähriger Braunschweiger in seinem Auto vorbei und zeigte ihnen den Mittelfinger. Die Beamten hielten den Mann an, um seine Personalien festzustellen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol und Drogen konsumiert hatte.

Drogentest des Braunschweigers positiv – Führerschein weg

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Ein durchgeführter Drogentest ergab ebenfalls ein positives Ergebnis. Dem Mann wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr.

