Braunschweig: Neuer Höchststand bei offenen Stellen

In der Altenpflege werden in Braunschweig viele Fachkräfte gesucht.

Die wirtschaftlichen Verwerfungen durch den Krieg in der Ukraine sind auf dem Arbeitsmarkt in Braunschweig nicht zu spüren. Die Zahl der Arbeitslosen ist ganz leicht gefallen. Braunschweigs Unternehmen suchen sogar Mitarbeiter in einem bislang unbekannten Umfang.

Am Cyriaksring tut man sich im Augenblick schwer, die neuen Zahlen einzuordnen. Agentursprecher Stefan Freydank sagt: „In der Vor-Coronazeit beobachteten wir in Vergleichsmonaten einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Stadtgebiet, der zwischen 50 und 300 lag. Der momentane Rückgang ist also als eher moderat zu bezeichnen.“

Die Zahl der offenen Stellen ist binnen eines Jahres im fast 1000 gestiegen. Foto: Jürgen Runo

Wo die Gründe dafür liegen, sei unklar: „Die Arbeitslosenzahlen sind ohnehin gering. Welchen Einfluss die Pandemie noch hat, ist kaum abzuschätzen. Wir wissen auch nicht, ob der Krieg in der Ukraine bereits Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt hat.“ Spürbar sei der Krieg bereits: „Hohe Energiepreis, gerissene Lieferketten – bei Arbeitgebern im Stadtgebiet ist Kurzarbeit wieder stärker zum Thema geworden.“

Der Beratungsbedarf, so Freydank, steige: „Aber nicht in einem Umfang, dass bereits von einer Trendwende gesprochen werden könnte. Zu berücksichtigen ist dabei auch: Das Instrument Kurzarbeit war vor zwei Jahren nur den wenigsten Betrieben der Stadt überhaupt bekannt. Die Pandemie hat das geändert. Alle Unternehmen wissen im Grunde, welche Möglichkeiten Kurzarbeit ihnen bietet.“

Arbeitsagentur gründet neues Beratungsteam

Ähnlich kompliziert die Situation bei offnen Stellen. Ein neues Allzeithoch wurde im Stadtgebiet erreicht. Der Fachkräftemangel werde zu einer immer größeren Herausforderung für Betriebe, sagt der Agentursprecher. Für Arbeitnehmer eröffneten sich jedoch ganz neue Perspektiven. Berufsein- und Wiedereinsteiger hätten es leicht. Die Arbeitsagentur Braunschweig habe bereits reagiert. Freydank: „Wir haben ein neues Beratungsteam gegründet. Es unterstützt diejenigen, die zweifeln, ob ihre Arbeitsstelle in fünf oder zehn Jahren noch existiert.“ Die Zeit sei „momentan ideal, um sich beruflich zukunftssicher neu auszurichten“. Interessenten mache es die Arbeitsagentur einfach: „Einfach anrufen und die Berufsberatung im Erwerbsleben verlangen. Es wird auch telefonisch beraten.“

