Lokpark Designmarkt „Herzensdinge“ am Wochenende wieder in Braunschweig

Der Handmade-Designmarkt „Herzensdinge“ findet am Muttertagswochenende 7. und 8. Mai wieder im Braunschweiger Lokpark an der Schwartzkopffstraße statt. Wie die Veranstaltungsagentur meetCon mitteilt, werden rund 100 Ausstellerinnen und Aussteller, Künstlerinnen und Künstler, Kreative und kleine Labels zwischen den alten Loks und Bahngleisen erwartet.

„Egal ob Jung oder Alt, groß oder klein hier ist für Jede und Jeden etwas dabei“, heißt es in der Ankündigung. „Das Angebot reicht von handgefertigten Einzelstücken bis hin zu Kleinserien – industrielle Massenware ausgeschlossen. Zwischen Schmuck, Kleidung, Dekorationen und kulinarischen Besonderheiten finden sich auch verschiedene Küchen- und Druckwerkzeuge, Taschen und Notizbücher. Alle angebotenen Herzensdinge verschönern nicht nur den Alltag, sondern sind auch praktikabel und machen etwas her.“

Herzensdinge: Selbst Glasartikel und Untersetzer gestalten

Neben der Möglichkeit zum Stöbern zwischen allen Produkten erhalten die Besucher mit dem Eintritt ein Los für die Tombola und damit die Chance auf Gewinne der teilnehmenden Ausstellerinnen und Aussteller im Wert von 5 bis 60 Euro. Verschiedene Foodtrucks sind angekündigt, ebenso Workshops regionaler kreativer Köpfe. Und die Parkeisenbahn chauffiert große und kleine Besucher regelmäßig durch den Park. Der Herzensdingemarkt sei somit das perfekte Ziel für einen Familien-Tagesausflug, heißt es seitens meetCon.

Bei einer Glasstrahlerei aus Braunschweig können individuelle Glasartikel gestaltet werden, und das Protohaus Braunschweig lädt alle Besucher zu der Challenge #pimpmyplanter ein. Bei der Hamburger Designerin Mirja können individuelle Untersetzer in Terrazzooptik gegossen werden.

Geöffnet ist am Samstag, 7. Mai, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 17 Uhr. Tickets sind vorab über die Homepage (4 Euro) erhältlich oder an der Tageskasse (5 Euro). Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

red

