Die Band Brothers of Metal tritt bei Rock in Rautheim auf (oben). Die amerikanische Songwriterin Namoli Brennet singt im Café Kreuzgang, begleitet von Amy Protscher am Bass. Cryptex aus Salzgitter spielt im Kufa-Haus, und der Braunschweiger Verein „If a Bird“ und das Community-Format „Remember Why U Started“ aus Salzgitter laden zur Messe "Alternative sein Vater" in die Milleniumhalle ein.

Freizeit Das ist los am Wochenende in Braunschweig: 18 ausgewählte Tipps

War eigentlich irgendwann mal Pandemie? Das Kulturleben läuft inzwischen wieder auf Hochtouren! An diesem Wochenende – dem Muttertagswochenende – hat Braunschweig richtig viel zu bieten. Übrigens nicht nur Kultur, sondern weitaus mehr. Na klar, Eintracht spielt um den Aufstieg. Aber es gibt neben Hardrock, Komödie und Oper unter anderem auch eine Messe zum Hausbau, einen Designmarkt und einen Friedenslauf. Wir präsentieren hier 18 ausgewählte Tipps.

Rock in Rautheim: Heavy Metal mit der Lebenshilfe

Los geht’s schon am Freitag, 6. März, mit „Rock in Rautheim“, der inklusiven Konzertreihe der Lebenshilfe Braunschweig. Nach der pandemiebedingten Pause starten die Verantwortlichen mit neuem Konzept durch: „Rock in Rautheim“ wird am 6. und 7. Mai zum zweitägigen Festival mit acht Bands. Mit der deutschen Power-Metal-Formation Rage sowie Brothers of Metal aus Schweden sind zwei echte Szene-Größen mit dabei. Mehr Infos und Tickets gibt’s auch hier.

Alternative sein Vater: Messe für eine bessere Gesellschaft

Bei der Messe „Alternative sein Vater“ in der Milleniumhalle am Madamenweg präsentieren sich am Samstag, 7. Mai, Initiativen junger Menschen. Ihr Ziel: die Gesellschaft inklusiver, sozialer, demokratischer und nachhaltiger gestalten. Veranstalter sind der Braunschweiger Verein „If a Bird“ und das Community-Format „Remember Why U Started“ aus Salzgitter. Sie wollen junge Menschen zusammenbringen, um innovative Projekte und Ideen zu unterstützen. „Alternative sein Vater“ beginnt im 12 Uhr und ist kostenlos. Mehr Infos findet Ihr auch hier.

Beim Designmarkt „Herzensdinge“ im Lokpark gibt’s fast alles – nur keine industrielle Massenware. Foto: Designmarkt Herzensdinge

Herzensdinge: Stöbern in schönen Dingen

Der Designmarkt Herzensdinge findet an beiden Wochenendtagen im Lokpark statt. 100 Ausstellerinnen und Aussteller, Künstlerinnen und Künstler, Kreative und kleine Labels präsentieren wieder handgefertigte Einzelstücke bis hin zu Kleinserien. Industrielle Massenware ist bei „Herzensdinge“ ausgeschlossen. Zwischen Schmuck, Kleidung, Dekorationen und kulinarischen Besonderheiten finden sich auch verschiedene Küchen- und Druckwerkzeuge, Taschen und Notizbücher. Geöffnet ist am Samstag, 7. Mai, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 17 Uhr. Tickets sind vorab über die Homepage (4 Euro) erhältlich oder an der Tageskasse (5 Euro). Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Hausbautage: Vom Holzhaus bis zur Baufinanzierung

Zu den Hausbautagen Braunschweig sind am 7. und 8. Mai all jene eingeladen, die bauen wollen. In der Business-Area des Eintracht-Stadions an der Hamburger Straße geht’s laut dem Veranstalter um Traumhäuser, Grundstücke und Finanzierungen. Die Aussteller kommen vorwiegend aus der Region. Auch mehrere Fachvorträge stehen auf dem Programm. Darin geht es zum Beispiel um „Smart Home“ und Anwendungsbeispiele einer modernen Haustechnik, um Liquiditäts- und Baukostenplanung sowie um den Vergleich einer Holzrahmenbauweise mit der Massivbauweise. Die Hausbautage Braunschweig sind am Samstag und Sonntag täglich von 10 -18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 3 Euro für Erwachsene. Mehr Informationen gibt es hier.

Komödie: Sind Sie privat versichert?

Die Komödie von Peter Futterschneider, gespielt von der Studio-Bühne Braunschweig, ist am Samstag, 7. Mai, zweimal in der Brunsviga zu erleben: 15-17.30 Uhr und 19.30-22 Uhr. Zum Inhalt: In der Praxis von Dr. Dannebeck dreht sich alles um die Frage, ob sich ein Nachfolger für die Praxis finden wird. Da kommt der junge dynamische Dr. Traisen genau zur richtigen Zeit. Mit an den Start nimmt Traisen die medizinische Fachangestellte Sandra Kuchenbecker. Allerdings: Durch Angebote für IGeL-Untersuchungen, Zusatzversicherungen und Disharmonie zwischen den Patienten gerät alles nach und nach aus den Fugen. Und der bekennende Hypochonder Anton Mergetheimer trägt seinen Teil zum Chaos bei… Tickets für 12 Euro gibt’s hier.

Die Kerntruppe von Cryptex (von links): André Mertens, Simon Moskon und Marc Andrejkovits. Foto: Cora Werner/David Silesu / Cryptex Music GbR

Progressiv Rock mit Cryptex im Kufa-Haus

Simon Moskon, Sänger und Pianist der Band Cryptex aus Salzgitter, ist froh, wieder loslegen zu dürfen. Am Samstag, 7. Mai, tritt er mit seiner Band um 20 Uhr im Kufa-Haus auf. Auf der Setlist stehen vor allem die Songs des 2020 erschienenen Albums „Once Upon a Time“ sowie die Favoriten-Lieder. Die Band deckt ein breites Spektrum ab: von Progressive Hardrock über Alternative mit leichten Folk-Anleihen, bis hin zu sehr gefühlvollen und symphonischen Kompositionen. Gegründet wurde Cryptex 2008 von Frontmann Simon Moskon. Ihre Top-Performance bei Liveshows konnten sie bereits im Vorprogramm von Künstlern wie Alice Cooper, Pain Of Salvation und Threshold unter Beweis stellen. Karten gibt’s für 23 Euro, Schüler/Studenten/Arbeitslose zahlen 16,50 Euro.

Hellfire: Rock’n’Roll von seiner harten Seite

A Tribute to AC/DC: Im Westand am Westbahnhof gibt’s am Samstag, 7. Mai, ab 20 Uhr Rock’n’Roll von seiner harten Seite. Marco Wismer kommt mit „Hellfire“, der Tribute-Band, die zumindest regional inzwischen ähnlichen Status erreicht hat wie einst die originalen Pioniere des Hard Rock. Die Gäste erleben eine „Höllenshow“ mit Kanonen, Glocke und Wänden aus Marshallverstärkern – sowie originalgetreue Interpretationen der legendären Rock’n’Roll-Band AC/DC, bei der Leadgitarrist Wismer mit Schuluniform à la Angus Young wie ein Derwisch über die Bühne fegt und sich „Reibeisenröhre“ Ulli Dürkop die Seele aus dem Leib singt. Tickets kosten 25 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Koreaner laden zum Kulturfest ein

Das koreanische Kulturfest „Hallyu Event“, veranstaltet vom Verband der Koreaner in Braunschweig, wartet mit Vorführungen und Mitmachaktionen sowie traditioneller und moderner Kunst und Kultur Süd-Koreas auf. Termin ist Samstag, 7. Mai, von 14.30 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Villa Salve Hospes (Kunstverein Braunschweig) am Lessingplatz 12. Eintritt frei.

Namoli Brennet (rechts) tritt mit Amy Protscher auf. Foto: Uwe Arens

Café Kreuzgang: Namoli Brennet Trio

Die amerikanische Songwriterin Namoli Brennet tritt am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr im Café Kreuzgang auf. Begleitet wird sie von der Potsdamerin Amy Protscher am Bass. Namoli Brennet ist geprägt von Folk, Jazz und Rhythm & Blues. Ihr 11. Album „Ditch Lilies“ wurde in Deutschland 2015 für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert. Karten sind im Café Kreuzgang oder an der Abendkasse für 8 Euro zu erwerben. Mehr Infos gibt’s hier.

Jolly Time: Gothic und 80er/90er-Party!

Das Jolly Time an der Broitzemer Straße lädt jeden ersten Samstag im Monat zur Electrozone. „Der DARK EMPIRE Floor ist für ELECTRO, EBM, GOTHIC und SYNTHIE-POP reserviert“, heißt es in der Ankündigung. Um 23 Uhr geht’s los – und dann durch bis 5 Uhr morgens. Und: An diesem Tag findet auch die große 80er&90er-Party statt – schrill, bunt, eine musikalische Zeitreise mit Größen wie Backstreet Boys, Spice Girls, Nena, Take That, Fantastischen Vier, Vanilla Ice, Madonna, Michael Jackson, Fettes Brot, Falco und und und!

Astor: Live aus der Metropolitan Opera New York – Turandot

Turandot ist Puccinis letzte Oper und wurde erst nach seinem Tod von Franco Alfano nach Skizzen und Aufzeichnungen Puccinis vollendet. In diesem Spätwerk um die Prinzessin Turandot, die jeden Freier köpfen lässt, der ihre Rätsel nicht lösen kann, ertönt mit „Nessun dorma“ eine der beliebtesten Arien der Opernliteratur. Das Astor-Filmtheater zeigt Turandot am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr live aus der Metropolitan Opera New York. Das Märchen der Prinzessin „Turandot“, die eigentlich Turandocht heißt –was so viel bedeutet, wie Tochter aus Turan – ist eine dieser wundervollen Geschichten der persischen Märchensammlung aus 1001 Tag. Italienisch mit deutschen Untertiteln. Tickets sind ab 25 Euro zu haben.

Der Verein Kunstrauschen lädt zu einem Kulturstreifzug mit 30 historischen und aktuellen Persönlichkeiten ein, die in Form von Identicons auf Litfaßsäulen zu finden sind. Hier das Identicon Che Guevara Foto: Veranstalter

Kulturstreifzug: Che Guevara auf der Litfaßsäule

Der Braunschweiger Grafiker Timo Rödiger experimentiert seit acht Jahren mit den Männlich-/Weiblich-Zeichen aus der Biologie und schafft durch Hinzufügen von Details und Farben individuelle „Identicons“. In diesem Stil werden schon ab Freitag, 6. Mai in der Braunschweiger Innenstadt 30 historische und aktuelle Persönlichkeiten auf Litfaßsäulen zu sehen sein – darunter Che Guevara, Mutter Theresa und Angela Merkel. Der Verein Kunstrauschen lädt mit der Aktion zu einem „Kulturstreifzug“ ein. Offiziell eröffnet wird der „Kulturstreifzug“ mit einer Vernissage samt öffentlicher Rundtour am Samstag, 7. Mai, um 16 Uhr an der Litfaßsäule Ägidienmarkt. Der Spaziergang endet in der Galerie Vita-Mine in der Karl-Marx Straße 6 im Östlichen Ringgebiet.

Urban Dance im Bürgerpark

Beim Bürgersport der Bürgerstiftung steht am Samstag, 7. Mai, von 13 bis 14 Uhr im Bürgerpark Urban Dance auf dem Programm – dieses Mal Dancehall. Einfach hinkommen (neben der VW-Halle) und mitmachen. Bitte Handtuch und etwas zu trinken mitbringen. Mehr Infos gibt’s hier.

Friedenslauf durch den Bürgerpark

Beim ersten Braunschweiger Friedenslauf durch den Bürgerpark soll es nicht um Sieg oder Niederlage gehen, um Tempo oder Titel, sondern um Solidarität und Eintracht. Wenn die Läufer am Sonntag, 8. Mai, an der Volkswagen Halle an den Start gehen, werden sie nicht nur ein Zeichen setzen gegen Putins grausamen Krieg in der Ukraine, sondern gegen jegliche Gewalt auf dem Globus – ob in Syrien, im Irak oder in Afghanistan. Von 9.30 bis 14 Uhr gibt es ein Rahmenprogramm mit Interviews und Musik auf der Bühne an der VW-Halle. Unter anderem wird die Formation Soul of Braunschweig auftreten. Weitere Informationen unter www.friedenslauf-bs.de



Seefahrerromantik mit dem Shantychor

Einen Hauch von Seefahrerromantik verbreitet der Chor, wenn es wieder heißt: Leinen los. Der Chor nimmt das Publikum am Sonntag, 8. Mai, um 16 Uhr in der Komödie am Altstadtmarkt, Gördelinger Straße 7, mit auf eine musikalische Reise um die Welt. Begleitet werden die ca. 30 Sänger und Sängerinnen von den Instrumentalisten, Akkordeon, Schlagzeug, Bass und Gitarre. Karten sind für 15 Euro bei Musikalien Bartels oder (0531) 513630 und an der Tageskasse erhältlich.

Die mexikanische Rotknievogelspinne Berta lebt seit einem Jahr in Haus Entenfang. Foto: Karsten Mentasti

Spinnen-Ausstellung für Familien im Haus Entenfang

Im Haus Entenfang, Nehrkornweg 2 im Naturschutzgebiet Riddagshausen, wird am Sonntag, 8. Mai, eine interaktive Spinnen-Schau eröffnen: „Schaurige Seidenkünstler – spannende Einblicke in die Welt der Spinnen“. Geöffnet ist von 11 bis 17 Uhr. Bei einem Aktionstag dreht sich alles um die weit verbreitete Unterart der Gliederfüßer. Kinder können Spinnen und Spinnennetze basteln (und angeblich sogar welche verspeisen), es werden Geschicklichkeitsspiele und eine Rallye angeboten.

Wer ist der beste Comedian?

Der „GTD Comedy Slam“ steigt am Samstag, 7. Mai, um 20 Uhr in der Brunsviga an der Karlstraße. Maximal sechs Comedians treten an – und am Ende entscheidet das Publikum über den Gewinner. Im Vorfeld können sich bis zu vier Künstler anmelden und am Abend gibt es eine „offene Liste“ für Kurzentschlossene, die sich vor Beginn eintragen können. Jeder Teilnehmer auf der Bühne wird versuchen, das Publikum innerhalb von zehn Minuten von sich zu überzeugen. Inhaltlicher Schwerpunkt des Auftritts dabei ist ein Comedy-/ Kabarettbeitrag. Der Gewinner erhält einen Bargeld-Preis und qualifiziert sich für das Jahresfinale im Dezember. Moderiert wird die Veranstaltung von Gaglord Andy Sauerwein. Tickets gibt’s für 11,50 Euro (Vorkasse) und 13 Euro (Abendkasse). Mehr Informationen sind hier zu finden.

Dorfflohmärkte und Großflohmarkt

In Timmerlah findet am Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 16 Uhr, wieder ein Dorfflohmarkt statt. Ob Kinderkleidung und Spielzeug, Geschirr, Werkzeug, Briefmarken, Bücher oder Musik – alles, was Keller, Dachböden und Garagen hergeben und nicht mehr benötigt wird, wird verkauft. Alle Stände werden auf Privatgrundstücken stehen. Schon am Samstag veranstaltet die Siedlergemeinschaft Elmaussicht-Mastbruch von 9 bis 14 Uhr einen Flohmarkt in der Mastbruchsiedlung – an der B1 stadtauswärts hinter der Leo-Tankstelle. Und am Sonntag findet auch wieder der Großflohmarkt auf dem Globus-Gelände an der Otto-von-Guericke-Straße statt. Alle Details zu Flohmärkten in Braunschweig gibt’s hier.

Und was wir jetzt noch gar nicht erwähnen konnten, ist zum Beispiel das bunte Programm am Staatstheater und am LOT-Theater, im Figurenheater Fadenschein und und und… Stadtführungen gibt’s jede Menge und ebenso Fahrten auf der Oker….

