Drei öffentliche Luftpumpen für Radfahrer in Braunschweig

Die Stadt Braunschweig hat in den letzten Wochen drei öffentliche Luftpumpen im Stadtgebiet installiert. Damit bedankt sie sich für die gute Leistung der Radfahrerinnen und Radfahrer beim Stadtradeln 2021, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Die Luftpumpen befinden sich nahe der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Gliesmarode, am Spielplatz Ernst-Amme-Straße direkt neben dem Städtischen Klinikum und auf dem Platz der Deutschen Einheit vor dem Rathaus.

Die Luftpumpen stehen neben öffentlichen Fahrradständern und sind für alle gängigen Fahrradventile geeignet. Es wurden unterschiedliche, gut frequentierte Standorte gewählt, so dass sie für möglichst viele Radfahrerinnen und Radfahrer erreichbar sind.

In diesem Jahr startet das Stadtradeln am 4. September

Die Luftpumpen sind der Kilometerpreis vom Stadtradeln 2021, den die Stadt für das Übertreffen der im Jahr 2020 geradelten Kilometer versprochen hatte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erradelten im vergangenen Jahr insgesamt rund 1,3 Millionen Kilometer – und damit 66.000 Kilometer mehr als im Vorjahr.

Auch in diesem Jahr nimmt Braunschweig am Stadtradeln teil. Vom 4. bis zum 24. September gilt es, für den Klimaschutz und die Umwelt in die Pedale zu treten. Anmeldungen sind unter www.stadtradeln.de/braunschweig oder in der Stadtradeln-App möglich.

red

