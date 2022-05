Baden in Braunschweig Freibäder Raffteich und Waggum in Braunschweig vor Saisonstart

Vor wenigen Tagen öffnete mit dem Freibad Bürgerpark das erste der drei städtischen Freibäder seine Türen für die Öffentlichkeit. Zahlreiche Frühschwimmer fanden sich bereits um 6 Uhr morgens im Bad ein. Nun steht auch für die beiden Freibäder Raffteich und Waggum der Saisonstart an, wie die Stadtbad-GmbH ankündigt. Geplant sei die Öffnung für Freitag, 3. Juni. „Die endgültige Entscheidung über das genaue Öffnungsdatum wird einige Tage vorher auf Basis der Wetterlage getroffen“, heißt es in der Pressemitteilung.

In allen städtischen Freibädern wird bis auf Weiteres auf die pandemiebedingte Zeitfensterregelung sowie Kapazitätsbeschränkungen verzichtet, Tickets können wieder nahezu unbegrenzt spontan an der Badkasse gekauft werden. Dennoch stehen im Onlineshop der Stadtbad GmbH unter shop.stadtbad-bs.de weiterhin tagesaktuelle Tickets zur Verfügung. „Damit bleiben eventuelle Wartezeiten an den Freibadkassen erspart“, so Pressesprecher Fabian Neubert.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Freier Eintritt für Kinder unter 10 Jahren

Wie auch zum Saisonstart im Freibad Bürgerpark erhalten Kinder unter zehn Jahren an den ersten drei Tagen in den Freibädern Raffteich und Waggum kostenlosen Eintritt. Die kostenlosen Tickets gibt es ausschließlich an der Badkasse.

Das Freibad Waggum ist für die Saison vorbereitet. Foto: Stadtbad GmbH/Michaela Wirth

Um die Öffnung der Freibäder auch künftig bedarfsgerecht vorzunehmen, kommt wieder die Bäderampel zum Einsatz. „Diese regelt je nach prognostizierter Temperatur und Sonnenscheindauer die Öffnung beziehungsweise Schließung der Freibäder Raffteich und Waggum“, erläutert Neubert. Ausgenommen von der Regelung ist das Freibad Bürgerpark, das den Gästen die gesamte Sommersaison täglich zur Verfügung steht. „Neu ist dabei, dass das Freibad Raffteich bei schlechtem Wetter für hartgesottene Frühschwimmer bis 11.30 Uhr nutzbar ist“, so Neubert. „In der vergangenen Saison war hier bei Regenwetter bereits um 9.30 Uhr Schluss.“

Die Bäderampel ist ab Inbetriebnahme des Raffteichbades unter www.stadtbad-bs.de oder auf Aushängen an den jeweiligen Freibadkassen im Raffteich und im Bürgerpark zu finden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de