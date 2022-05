Kurzer Stromausfall im Braunschweiger Süden

Für ungefähr eine halbe Stunde ist es am Mittwoch in Braunschweig zu einem Stromausfall gekommen. Wie BS Energy auf Anfrage mitteilt, wurde bei Bauarbeiten am Thüringenplatz gegen 10.40 Uhr ein 20-kV-Kabel beschädigt.

„Dies hatte einen Ausfall der Stromversorgung in Teilen der Stadtbezirke Heidberg und Südstadt zur Folge“, erläutert Pressesprecher David Logtenberg. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter von BS Netz konnten ihm zufolge alle betroffenen Kunden ab 11.20 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. „Insgesamt waren rund 4000 Kunden vorübergehend ohne Strom.“

