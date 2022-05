Braunschweiger Polizei stellt Autodieb auf A39 bei Essehof

Die Polizei hat am Freitagvormittag auf der Autobahn 39 ein offenbar in den Niederlanden gestohlenes Fahrzeug gestoppt und dessen Fahrer festgenommen. Gegen 8.30 Uhr bekam sie eine Information, dass sich das Fahrzeug auf der Autobahn 2 in Richtung Osten bewegt. Der Jeep Grand Cherokee wurde zuvor in den Niederlanden als gestohlen gemeldet, so die Polizei.

Der Halter konnte die Position des Fahrzeuges an die Polizei übermitteln. Das Fahrzeug wurde nach kurzer Zeit auf dem Parkplatz Essehof ausfindig gemacht. Der Fahrer weigerte sich auszusteigen und beschleunigte das Fahrzeug. Um eine Gefährdung für Unbeteiligte und die eingesetzten Polizeibeamten abzuwenden, schossen die Beamte auf zwei Fahrzeugreifen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Nachrichten könnten Sie auch interessieren:

32-jähriger Fahrer überkletterte Zaun – Polizei schnappt ihn dennoch

Der Jeep flüchtete trotz der beschädigten Reifen von dem Parkplatz und touchierte hierbei einen unbeteiligten PKW. Das flüchtende Fahrzeug fuhr im Kreuz Wolfsburg/Königslutter auf die Autobahn 39 in Richtung Süden auf. Nach wenigen hundert Metern stoppte das Fahrzeug. Der Fahrer überkletterte einen Wildschutzzaun und flüchtete in Richtung eines dortigen Waldstückes. Er wurde von Polizeibeamten eingeholt und festgenommen. Es handelte sich um einen 32-jährigen Mann.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Situation auf dem Parkplatz Essehof. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de