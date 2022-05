Musik studieren an der TU Braunschweig

Für ein Musikstudium an der TU Braunschweig können sich Interessierte bis Dienstag, 31. Mai, bewerben. Die Ausbildung an der TU Braunschweig ist praxisorientiert gestaltet und musikalisch vielseitig, heißt es in einer Pressemitteilung der TU. Einen Schwerpunkt in Forschung und Lehre bilde die populäre Musik. So kann man am Institut auch Elektronische Musik als künstlerisches Hauptfach studieren, so die TU weiter. Die Studierenden können dort laut Meldung aus vorgegebenen Komponenten, beispielsweise DJing, Live-Elektronik oder Sounddesign, ihren individuellen Studienplan entwickeln.

Auch wenn der Bachelor-Studiengang der Vorbereitung auf den Masterstudiengang Lehramt für Grund-, Haupt- und Realschule diene, bereite das Studienprogramm auch auf andere weiterführende musikorientierte Studiengänge sowie auf unterschiedliche Berufsfelder im Kulturbereich und der außerschulischen Musikvermittlung vor.

Anmeldefrist der 31. Mai

Voraussetzung für ein Musikstudium an der TU Braunschweig sei eine erfolgreich abgeschlossene Eignungsprüfung, zu der ein Vorspiel, eine Klausur zu Gehörbildung und Musiktheorie sowie ein Gespräch gehöre. Für den Studienbeginn im Wintersemester 2022/2023 finden die Eignungsprüfungen am 13., 22. und 30. Juni 2022 in Präsenz statt. Die Anmeldefrist dafür ist der 31. Mai 2022.

Um eine Anmeldung per E-Mail an Isabell Bötsch wird gebeten: i.boetsch@tu-braunschweig.de.

Weitere Informationen zum Musikstudium und zur Eignungsprüfung finden Sie auf der Website des Instituts für Musik und ihre Vermittlung: www.tu-braunschweig.de/musik/studieninteressierte.

red

