Lust auf ein Studium an der TU Braunschweig? Jetzt informieren!

Die Technische Universität Braunschweig lädt am Donnerstag, 9. Juni, und am Freitag, 10. Juni, zu ihren digitalen Hochschulinformationstagen (HIT) ein. Die sechs Fakultäten stellen ihre Studiengänge vor, informieren über Voraussetzungen, Inhalte, Studienverlauf und berufliche Perspektiven und geben in Schnuppervorlesungen einen Einblick in Lehre und Forschung der Carolo-Wilhelmina.

Wie die TU mitteilt, stehen insgesamt 68 Live-Angebote auf dem Programm: Studiengangsporträts, Schnuppervorlesungen und Vorträge zu Themen rund um das Studium. Die Gelegenheit zum Austausch mit Studierenden gibt es im Studi-Talk.

Antworten auf Fragen wie diese: Was kostet der ganze Spaß überhaupt?

„Wir haben uns schon früh entschieden, den HIT erneut digital stattfinden zu lassen. So hatten wir mehr Planungssicherheit und konnten alle Beteiligten besser darauf vorbereiten“, erklärt Yvonne A. Henze, Leiterin der Zentralen Studienberatung. Im vergangenen Jahr habe man mit dem Format gute Erfahrungen gemacht. Dennoch hofft sie, dass der HIT im kommenden Jahr wieder in Präsenz zurückkehren kann. In einer interaktiven 360-Grad-Tour können Studieninteressierte den Campus der TU Braunschweig aber auch diesmal aus der Ferne virtuell erkunden.

In Vorträgen bekommen die Teilnehmenden Einblicke ins Studium und Informationen zu Themen wie Studienfachentscheidung, Wohnen und Finanzierung: Wie und wann entscheide ich mich für das richtige Fach? Was bedeutet zulassungsfrei und zulassungsbeschränkt? Was kostet der ganze Spaß überhaupt? Habe ich neben dem Studium noch Zeit für andere Dinge? Was ist bei einem Auslandssemester zu beachten?

Über Einhörner, Rote Beete und Wellenkraft

Wie eine richtige Vorlesung abläuft, können die Besucherinnen und Besucher in Schnuppervorlesungen erleben. Darin wird Fragen wie diesen nachgegangen: Was muss ein Rechner können und was haben ein Motorrad, zwei Gnome und ein Gartenroboter damit zu tun? Warum gab es im Mittelalter Einhörner und wo konnte man sie finden? Rote Beete ist rot oder violett gefärbt: Was stimmt nun eigentlich?

Weitere Einblicke in Lehre und Forschung gibt es in der Luft- und Raumfahrttechnik: Hier erläutern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Luftverkehrssystem der Zukunft. Und die Aufgaben zukünftiger Fachleute im Küsteningenieurwesen sind Thema in der Schnuppervorlesung „Wellenkraft nutzen oder sich davor schützen?“.

Virtuelle Messe bietet Raum für Fragen rund ums Studium

Neu in diesem Jahr ist eine virtuelle Messe, die am Freitag, 10. Juni, von 17 bis 18 Uhr stattfindet und die Chance bietet, alle an den zwei Tagen noch nicht beantworteten Fragen zu klären. „Expert*innen und Studierende aus Studiengängen und Serviceeinrichtungen geben Antworten zu den verschiedensten Themen – allgemein oder fachspezifisch“, sagt Yvonne A Henze von der Zentralen Studienberatung. Darüber hinaus stellen sich einige studentische Initiativen wie das Unikino, „EUROAVIA Braunschweig“ oder „Consult One“ vor und berichten, wie man sich im Studium vielfältig einbringen und ausprobieren kann.

Wie funktioniert der digitale HIT?

Schülerinnen und Schüler sowie Studieninteressierte ohne Abitur und mit Berufsqualifizierung, aber auch Lehrkräfte und Eltern können ohne Anmeldung an den virtuellen Hochschulinformationstagen teilnehmen. Die Teilnehmenden benötigen einen aktuellen Browser, eine stabile Internetverbindung, Lautsprecher beziehungsweise Kopfhörer und gegebenenfalls ein Mikrofon. Der HIT funktioniert auch mit dem Smartphone.

Das vollständige Programm steht unter www.tu-braunschweig.de/hit bereit. Schon im Vorfeld des HIT am 9. und 10. Juni können sich die Teilnehmenden ab dem 1. Juni dort einen individuellen Stundenplan zusammenstellen.

