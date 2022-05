Braunschweiger Autor versucht deutsche Akzente in Benin zu setzen

Während meines Studiums habe ich mich jedes Mal gewundert, wenn mir folgende Frage gestellt wurde: „Bleibst du nach deinem Hochschulabschluss in Deutschland oder gehst du nach Afrika zurück?“ Der Grund für meine Einreise nach Deutschland war das Studium, und es war vom deutschen Staat vorgesehen, dass ich danach in mein Heimatland zurückkehre. Für mich selbst gab es auch keinen Zweifel daran, dass ich meinen Beitrag für den Aufbau eines „nicht-entwickelten Landes“ leiste, wenn ich es schaffe Ingenieur zu werden. Und die Tatsache, dass ich am Ende doch noch in Braunschweig geblieben bin, ist eine andere Geschichte.

Als Student beobachtete ich, wie Deutschland strukturiert ist. Ich versuchte manche Modelle in der Heimat umzusetzen. So bemühte ich mich die deutsche Krankenversicherung zu kopieren und in meinem Stadtteil in Benin einzuführen, nachdem ich erfahren hatte, dass einige Väter und Mütter eine Gemeinschaftskasse gegründet hatten, um Medikamente zu bezahlen, wenn ein Mitglied der Gemeinschaft krank geworden war. Die Idee entstand, nachdem die westafrikanische Währung in den Neunzigern entwertet wurde und die Preise für Arzteilmittel daraufhin gestiegen waren. Ich scheiterte mit meinem Versuch, weil ich einerseits aus der Ferne agierte und andererseits, weil einige Familienväter der Meinung waren, dass ein Junge in ihren Angelegenheiten nichts zu suchen hatte.

Frische Ideen aus dem Ausland

Da ich überzeugt bin, dass alle Länder der Welt immer wieder frische Ideen aus dem Ausland brauchen, gebe ich nicht auf, neue Akzente in Benin zu setzen. In diesem Sinne beschloss ich vor einem Jahr einer Beninerin, Elalie, zu helfen. Wenn Sie sich erinnern, habe ich von der Begegnung mit der Kellnerin in meiner Kolumne vom 23. März 2021 berichtet. Sie hatte erzählt, dass sie alleinerziehend sei und drei Kinder ernähre. Ich beschloss, ihr den Betrag, der üblicherweise an die Frauen als Mikrokredit vergeben wird, als Startkapital zu schenken. Fünfzig Euro. Sie hatte das Geschenk nicht erwartet und war sichtlich gerührt. Als ich nach Deutschland zurückkam, rief sie mich regelmäßig an, um mich über die Entwicklung ihres Geschäftes zu informieren. „Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich habe mit dem Geld mein Kapital erhöht und verschicke Holzkohle bis in die Hauptstadt. Da ich in Deutschland auch gelernt habe, dass Projekte überwacht werden müssen, bat ich einen Freund, die Frau zu beobachten. Er rief sie an und bat um Auskunft über ihre Aktivitäten.

Sie nahm danach die Anrufe meines Freundes nicht mehr entgegen. Nun rief sie nach sechs Monaten meinen Freund an: „Entschuldigung, ich konnte mich nicht melden, weil mein Handy defekt war. Ich habe ein neues besorgt, deshalb melde ich mich. Kommt ihr Freund bald wieder?“ „Nein. Warum?“ „Vielleicht könnte er mein Kapital aufstocken. Das Geschäft läuft nicht mehr so gut.“ „Ich habe dich gebeten, mir zu sagen, wo du die Holzkohle in Cotonou lagerst, damit ich vorbeikommen kann, du gibst mir keine Auskunft darüber.“ „Ich gehe nicht mehr hin. Aber, sobald ich den Handel wieder aufnehme, melde ich mich.“

Nicht Elalie, sondern Gina

Ich vermute, dass die Dame das Geschäft nie ausgeübt hat. Sie hat das Geld ausgegeben und denkt, wie viele andere Menschen in Afrika, dass das Geld in Deutschland auf der Straße liegt. Eines Tages rief sie mich an, und sagte, sie heiße nicht Elalie, sondern Gina. Sie habe mir einen falschen Namen gegeben, weil sie glaubte, ich wäre einer von der Sorte Männer, die gleich mehr von einer Frau wollen. Aber nun liebe sie mich. Nach dieser Aussage nahm ich ihre Anrufe nicht mehr an. Ich wollte ihr helfen, und ich bin der Meinung, dass es neben der Liebe zwischen Männern und Frauen auch noch andere Verhältnisse geben kann. Sie schickte mir einige Tage später eine Sprachnachricht, um mir mitzuteilen, dass es ihr schlecht gehe. Ich ignorierte auch diese Nachricht. Dann erhielt ich gestern ein Bild mit diesem Satz: „Wenn man jemanden liebt, schützt man die Person vor Schmerzen, statt schuld daran zu sein.“



Luc Degla hat im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau studiert

