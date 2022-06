Flixtrain fährt ab 2. Juni auch über Braunschweig – die Details

Braunschweig. Das Unternehmen verbindet Berlin und Wiesbaden – und hält in Braunschweig. Pro Woche gibt es vier Fahrten in beide Richtungen. Was kosten die Tickets?

Flixtrain startet mit einer weiteren neuen Linie und bietet Reisenden ab 2. Juni die einzige direkte Zugverbindung zwischen Wiesbaden und Berlin. Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens Flixbus heißt, ist damit neben den Verbindungen Stuttgart – Berlin, Dresden – Aachen und Hamburg – Leipzig die vierte Flixtrain-Verbindung ab Berlin hergestellt.

Die neue Bahnlinie biete Fahrgästen an vier Tagen wöchentlich Direktanschluss zu bis zu 14 Städten. Ans Flixtrain-Netz angebunden sind damit neben Braunschweig unter anderem auch Wolfsburg, Hildesheim und Göttingen. „Tickets sind auf der Website oder in der App bereits ab 9,99 Euro buchbar, hierbei ist eine Sitzplatzreservierung im Preis inbegriffen“, so das Unternehmen. Das 9-Euro-Ticket ist in den Flixbussen und -zügen nicht gültig. Die Strecke wird von FlixTrain in Zusammenarbeit mit der Netzwerkbahn Sachsen (NES) betrieben.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Flixtrain arbeitet mit privaten Zugbetreibern zusammen

In Braunschweig halten die Züge von Wiesbaden nach Berlin montags, freitags und samstags jeweils um 9.29 Uhr (Ankunft Berlin Hauptbahnhof 11.11 Uhr), sonntags um 13.29 Uhr (Ankunft Berlin Hauptbahnhof 15.10 Uhr). In der Gegenrichtung von Berlin nach Wiesbaden beziehungsweise Stuttgart halten die Züge samstags um 15.11 Uhr in Braunschweig und donnerstags, freitags und sonntags jeweils um 19.08 Uhr.

Insgesamt biete das Unternehmen rund 300 Flixbus- und 70 Flixtrain-Ziele im deutschsprachigen Raum an. Flixbus betreibe Europas größtes Fernbusnetz. „Buspartner aus dem regionalen Mittelstand verantworten den täglichen Linienbetrieb und die grüne Flixbus-Flotte“, heißt es in der Pressemitteilung. In Kooperation mit privaten Zugbetreibern ist der Mobilitätsanbieter seit 2018 mit Flixtrain auch auf der Schiene unterwegs.

Mehr zum Braunschweiger ÖPNV

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de