Begehung am Frankfurter Platz: Brennpunkt soll sicherer werden

Die Sicherheit des Viertels im Fokus: Am Mittwoch hatte die Polizeiinspektion Braunschweig zusammen mit dem Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit des LKA eine Expertengruppe auf den Frankfurter Platz eingeladen. An der Veranstaltung haben Vertreter der Stadt, der Polizei, ortsansässiger Organisationen, Gewerbetreibende und Anwohner teilgenommen, teilt die Polizei mit.

Platz lädt Anwohner nicht zum Verweilen ein

Rund um den Frankfurter Platz hatten Anwohner von einem zunehmenden subjektiven Unsicherheitsgefühl berichtet. Auch wenn der Bereich polizeilich in der Summe der Delikte eher unauffällig ist, lädt er laut der Anwohner nicht zum Verweilen ein.

Mit der interdisziplinären Begehung „Walk around your Hood“ sollten sowohl räumliche als auch sozialräumliche Aspekte erfasst werden, die das Sicherheitsgefühl sowohl stärken, als auch negativ beeinflussen können. Weiter heißt es, dass im Anschluss an die Begehung verschiedene neue Ansätze erarbeitet werden konnten, die nun in die Entscheidungen der Teilnehmer einfließen können.

