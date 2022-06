Braunschweig. Das Polizeikommissariat Braunschweig-Mitte erhält einen neuen Hauptkommissar. Jens Weidemann ist nach 44,5 Jahren in den Ruhestand gegangen.

Jens Weidemann (rechts) übergibt an Simon Amore (links).

Polizei Braunschweig Neuer Polizeihauptkommissar in Braunschweig-Mitte

Polizeihauptkommissar Jens Weidemann ist nach 44,5 Dienstjahren zum Mittwoch, 1. Juni, in den Ruhestand gegangen. In den letzten Jahren war er zuständig für die Präventionsarbeit im Polizeikommissariat Braunschweig-Mitte, wo er 28 Schulen von der Grund- bis zur Berufsschule beraten hat, so die Polizei Braunschweig.

Für viele sei er der Ansprechpartner für Kriminal- und Verkehrsprävention gewesen. Weidemann habe nun seinen Tätigkeitsbereich an Polizeikommissar Simon Amore übergeben, der ab sofort, so berichtet die Polizei weiter, als sein Nachfolger unter (0531) 4763263 für Fragen zur Verfügung steht.

