Als Barkeeper im Braunschweiger „Troja“: Ein Selbstversuch

Braunschweig. Service, Bar, Küche: So läuft das in der Braunschweiger Gastro, Teil 1. Wir schauen hinter die Theke. Fazit: Barkeeper ist kein Job für Rumtrödler.

Das erste Mal allein hinter der Theke. Nach zwei Einarbeitungs-Schichten. Alex, der reguläre Barkeeper meinte: „Mach mal“ – und geht raus vor die Tür. Und ich mache. Bestell-Bons landen auf der Theke, blöderweise werden es langsam mehr, es ist gerade einiges los draußen. Bier und Softdrinks sind einfach, Weizen ist auch ok, zeitraubend sind Mixgetränke wie Aperol Spritz.

Cool bleiben, bloß nicht nervös werden. Versuchen, wegzuarbeiten. So schnell wie möglich, aber natürlich korrekt. Der Schaum auf dem Bier muss stimmen, sowie die Mischung beim Alsterwasser. Dazu Tee, Kaffee, Mokka, Raki. Ich merke, wie die Bedienungen unruhig werden, wenn ein Tablett beim wiederholten Nachsehen immer noch nicht fertig ist.

Kurz bevor die Panik in mir hochkriecht, biegt Alex um die Ecke, checkt kurz die Lage und schiebt mich sanft zur Seite. Gerettet.

Das „Troja“ in Braunschweig ermöglicht den Selbstversuch

Ich hatte mir das so interessant wie einfach vorgestellt: Nicht nur als Gast und Journalist über Restaurants zu berichten, sondern selbst einmal den Job machen. Service, Bar, Küche. Um zu erfahren, wie es dort zugeht und was dort geleistet wird. Kann ja nicht so schwierig sein, wenn so viele Studierende das nebenbei erledigen. Und ich habe Glück: Das „Troja“ im Bültenweg sagt mir zu, als ich dort nach einem solchen Kurzzeitjob nachfrage (ich will ja keine späte Karriere starten, sondern mir für eine begrenzte Zeit die Schürze umbinden).

Veli Kuskaya, Chef, Patron und Seele des „Troja“ an seinem Tisch. Von hier behält er immer den Überblick. Foto: Erwin Klein

Das Troja ist ein gut etabliertes türkisches Restaurant in Uni-Nähe. 39 Tische – in der Draußen-Saison – das Publikum von studentisch bis gut bürgerlich, die Küche wird im Internet sehr gelobt, die Preise sind im mittleren Bereich.

Chef – oder besser: Patron – ist Veli Kuskaya. Er sitzt normalerweise draußen an „seinem“ Tisch, begrüßt alle, kennt fast alle, und sieht sofort, wenn irgendwo etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Er ist der Mittelpunkt und die Seele des Ganzen (und natürlich hat er auch entschieden, dass ich für ein paar Tage mitmachen darf).

Barkeeper: Wer dort arbeitet, hat den Überblick

Um 17 Uhr öffnet das Troja unter der Woche, ich bin kurz vor fünf da, ein bisschen nervös. Es soll zum Einstieg an die Bar gehen. Die ist das Zentrum eines guten Ladens: Man hat den Überblick, ist an einem festen Platz ohne Gästekontakt mit klar begrenzten Aufgaben. Meine Einweisung übernimmt Tim, ein junger, aber schon erfahrener Barkeeper. Wo steht was, wie sind die Abläufe, worauf muss ich achten: Nach einer Stunde schwirrt der Kopf.

So viele Getränke, so viele Flaschen, Gläser und Prozeduren. Im Groben geht es wie folgt: Die Bestellungen werden von den Service-Leuten aufgenommen, in die Kasse eingegeben, der Getränke-Bon landet anschließend auf dem Tresen. Dann heißt es machen. Bier zapfen, Aperol mixen, Cola einschenken und so weiter. Klingt einfach, der Teufel steckt wie immer im Detail.

Getränke sind eine ernste Angelegenheit

Haben Sie schon mal Weizen aus der Flasche eingeschenkt? So, dass es gleich passte, mit einer schönen Schaumkrone? Falls ja, sind Sie ein Naturtalent. Normalerweise ist es so: Man kippt das Bier entweder zu stürmisch oder zu zögerlich ins Glas. Die Folgen: Entweder ein Schaum-Überschuss oder ein schaumloses Etwas. Jetzt muss getrickst werden – die Profis machen das automatisch, ich stümpere erst einmal rum. Nach ein paar Versuchen wird es besser, aber der richtige Schwung bleibt weitgehend Glückssache. Ich will nicht mit langweiligen Details nerven – nur soviel: Getränke sind eine ernste Angelegenheit.

Der Abend nimmt langsam Fahrt auf. Tim bleibt locker, die Stimmung ist gut zwischen uns, manchmal werde ich sogar gelobt (und hätte nie gedacht, dass ich mich freuen kann, nur weil ein Getränk schnell fertig wird oder die Mischung in Ordnung ist).

Zusätzliche Feststellung: Es gibt keine Pausen. Unmöglich. Kein Luftholen, keine schnelle Zigarette. Die Bons kommen, die Getränke müssen raus. Ab und an schnell in die Garage, Flaschen-Nachschub holen. Schon am ersten Tag merke ich: Gastro ist harte Arbeit. Ständige Aufmerksamkeit, schnelles Reagieren, Lade auf, Lade zu, Kisten schleppen – das summiert sich, das ist wenig rückenschonend. Kein Job für Träumer und Rumtrödler.

Alex, der Profi, bei der Arbeit. Rechts daneben die Kasse, in der die Bestellungen eingegeben werden. Foto: Erwin Klein

Alex: Sehr schnell, sehr cool, ein fettes Tattoo am Unterarm

Gegen 22 Uhr ist der Tag weitgehend gelaufen. Ein paar Gäste ordern noch Nachschub, vor allem Mokka oder Raki gehen auf Kosten des Hauses noch raus. Die Kolleginnen vom Service meinen, dass es ein ruhiger Arbeitstag war, auch Tim erzählt, dass es an warmen Sommer-Wochenenden ganz anders zugehe. Schöne Aussichten.

Ein paar Tage später folgt die nächste Einarbeitungsrunde mit Alex. Er ist Vollprofi, das merke ich sofort. Sehr schnell, sehr cool, ein fettes Tattoo am Unterarm. Wer meint, Männer können keine zwei Sachen gleichzeitig erledigen, sollte ihm eine Weile zuschauen: Während das Bier gezapft wird, öffnet er mit dem Fuß die untere Lade und angelt die Weinflasche heraus. Das Glas steht bereit – fertig. Dann ein Spezi 0,4 – fertig. Das Bier inzwischen auch. Nebenbei hat er noch zwei Mokka aufgesetzt und eine Lage Raki eingegossen. Ein paar Sprüche gibt’s obendrauf.

Theke lernt man nicht mal eben im Schnelldurchgang

So geht das durch, wenn nötig stundenlang. Ich staune und versuche, möglichst wenig im Weg herumzustehen. Caglar, die rechte Hand des Chefs, flüstert mir zu: „Alex ist eine Maschine.“ Glaube ich sofort, Alex’ Bewegungen sind fast wie eine Choreografie. Dazu ist er freundlich, hilfsbereit, erklärt mir viele Details.

Und irgendwann am Abend lässt er mich dann auch ran – allein. Ergebnis siehe oben.

Ok, ich habe verstanden. Theke lernt man nicht mal eben im Schnelldurchgang. Aber ich werde dranbleiben. Kleiner Tipp: Achten Sie bei Ihrem nächsten Restaurantbesuch auf die Frau oder den Mann hinter der Bar. Wenn die entspannt und schnell sind, funktioniert der Laden.

Ich nehme inzwischen die nächste Station in Angriff. Service. Jetzt geht’s auf die Gäste los. Mehr dazu demnächst.

