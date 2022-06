Braunschweig. Gesucht wird eine Frau, die im Dezember 2021 ein Portemonnaie in einem Supermarkt gestohlen hatte. Ein Foto zeigt die Tatverdächtige.

Im Dezember 2021 hat eine Frau in Braunschweig eine EC-Karte gestohlen und fast 1.000 Euro an einem Automaten am Kruckweg abgehoben.

Polizei Braunschweig EC-Karten-Betrüger in Braunschweig gesucht

Die Polizei bittet in einem Fall des EC-Karten-Diebstahls aus dem Dezember 2021 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Dezember kaufte eine 82-jährige Braunschweigerin in einem Supermarkt auf der Timmerlahstraße ein. An der Kasse musste sie feststellen, dass ihre Brieftasche nicht mehr in ihrem Einkaufsbeutel war. Die Braunschweigerin informierte ihre Tochter über den Vorfall. Diese überprüfte das Konto der 82-Jährigen und fand eine Abbuchung, die kurz nach dem Diebstahl getätigt wurde.

An einem Geldautomaten am Kruckweg wurden fast 1.000 Euro abgehoben. Die Frauen informierten die Polizei. Das Amtsgericht Braunschweig gab nun die Bilder einer Überwachungskamera für die Veröffentlichung frei. Wer kann Angaben zu der Frau auf den Aufnahmen machen? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer (0531) 4763515.

Das Foto zeigt die Tatverdächtige, die im Dezember 2021 am Kruckweg in Braunschweig mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben haben soll. Foto: Polizei Braunschweig

