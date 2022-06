Braunschweig. Schmuck, Geld und Handys haben unbekannte Männer zwischen Schloss und Rathaus in Braunschweig geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Raub-Angriff in Braunschweig: Am Bohlweg wurden zwei Männer

Polizei Braunschweig Nachts am Bohlweg: Schlägertruppe raubt Männer aus

Zu einem schweren Raubüberfall ist es in der Nacht auf Pfingstsonntag am Braunschweiger Bohlweg gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden zwei Männer geschlagen, getreten und anschließend ausgeraubt.

Die 23- und 27-jährigen Opfer gingen Sonntagnacht vom Ritterbrunnen am Schloss in Richtung Straßenbahnhaltestelle Rathaus. Vor den dortigen Restaurants wurden sie plötzlich von vier bis sechs Männern angegriffen und geschlagen. Am Boden liegend wurden sie von den Männern getreten. Die Angreifer klauten außerdem Mobiltelefone, Schmuck und Bargeld.

Als Zeugen hinzukamen, flüchteten die Angreifer. Die Opfer erlitten nur leichte Verletzungen.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516.

red

