Blicke auf Löbbeckes Insel in Braunschweig

Braunschweig. In einer Serie stellt Reinhard Bein seine Sammlung historischer Postkarten vor. Diesmal geht es um Löbbeckes Insel in Braunschweig.

Eine alte Bekannte schrieb Anfang Mai 2013 von einem nostalgischen Spaziergang über die Pestalozzistraße: „Eine wunderbare rosa Blütenpracht! Die Japanische Kirsche zeigt im Frühling ihre ganze Schönheit! Meistens blüht sie ab Mitte April. Sie schmückte lange vor dem Zweiten Weltkrieg unsere Straße, in die wir 1931 gezogen sind. Sie gehörte damals zu den wenigen Braunschweiger Straßen mit diesen Prachtbäumen.

Heute blühen sie auf vielen Straßen, in Parkanlagen, auf Höfen und in privaten Gärten. Sie blüht in Weiß, Hellrosa und Intensivrosa mit kleinen oder großen gefüllten Blüten. Die meisten Bäume überstanden den Krieg. In der schrecklichen Bombennacht 1944 brannten einige lichterloh. Sie verdorrten. Wo wir Kinder durch die Schneehaufen gestiefelt sind, lagen jetzt Trümmerberge der abgebrannten Häuser, die fast bis zur Hälfte der Krone reichten.“

Zwei Blicke auf Löbbeckes Insel

Die zur Oker hin gelegenen Häuser der Pestalozzistraße waren sehr beliebt. Ihre Mutter hatte die Wohnung wegen des Ausblicks gemietet: „Eine Wohnung mit Balkon zur Parkseite zu haben, war ein Privileg. Die vierstöckigen Häuser rechts und links reichten bis zum Wendenring. Meine Mutter hatte beim Umzug gut aufgepasst. Als uns eine Wohnung in der Glückstraße angeboten wurde, sagte sie: ‚Da ziehe ich nicht hin! Ringsherum ist es dunkel! Ich brauche Natur um mich!‘

Wie Recht sie hatte. Die Vierzimmerwohnung in der Pestalozzistraße gefiel ihr sofort, als sie vom Balkon geschaut hatte.“ Ihr Blick ging über den Garten des Hauses zu Löbbeckes Insel. Leider kann ich den nicht zeigen, denn alle Postkarten, die ich kenne, benutzen den Blick von der Gegenseite über den Bammelsburger Teich.

Wie es zu Löbbeckes Insel kam

Befestigt wurde die Stadt im 17. Jahrhundert vor der Stadtmauer mit 15 Meter hohe Bastionen. Ins Vorfeld setzte man als zusätzlichen Schutz Flussinseln (Ravelins) als Barrieren in die Oker. Für Jahrzehnte besaß die Stadt damit eine gute Rundumverteidigung. Gegen Ende des 18. Jahrhundert hatten diese Festungsanlagen ausgedient und wurden abgetragen.

So entstand im Nordwesten auf einem dieser Ravelins Löbbeckes Insel, und die nahe Bastion wurde zu Löbbeckes Garten. Die Villa der Bankiersfamilie Löbbecke baute der Architekt Constantin Uhde 1881/82 im Stil der italienischen Renaissance und umgab sie und den nördlichen Teil der Insel mit einem hohen schmiedeeisernen Gitter.

Im südlichen Teil legte Promenaden-Inspektor Friedrich Kreiß 1882 den frei zugänglichen Bammelsburger Teich an. Der „Reiseführer durch die Stadt Braunschweig“ von 1884 erwähnt Villa und Teich knapp: „Dicht am Wendenthore liegt in den Wallanlagen neben dem Gaußdenkmale der Gaußberg, welcher eine hübsche Aussicht inmitten der freundlichen Park-Partien bietet. Besonders anmutig wirken die von Inspektor Kreiß hergestellten Anlagen am Bammelsburger Teiche, über welche die von Uhde erbaute Löbbeckesche Villa herunterblickt.“

Neue Bewohner auf Löbbeckes Insel ab 1933

In der Weltwirtschaftskrise musste das Bankhaus Löbbecke eine Beteiligung der Staatsbank akzeptieren, und die Villa wurde Eigentum des Landes. Schon 1933 zog hier die SS ein: Landespolizeichef Friedrich Jeckeln, später Höherer SS- und Polizeiführer und im Zweiten Weltkrieg Verantwortlicher für die massenhafte Ermordung von Juden in Lettland und in der Ukraine, bewohnte mit Familie die erste Etage bis 1944.

Der Braunschweigische Finanzminister und SS-Obergruppenführer Friedrich Alpers belegte mit Familie das Erdgeschoss bis zu seinem Umzug nach Potsdam 1938, als er Generalforstminister des Reiches wurde und Schloss Sakrow für sich ausbauen ließ. Für die Bewohner der Pestalozzistraße blieb der Blick über die Oker und über den Gitterzaun.

Meine Bekannte erzählte: „Um das Grundstück zu pflegen, war für den Hausmeister im Okerbogen ein Grundstück mit Fachwerkhaus angelegt. Er hatte Hühner, Gänse und Schafe, Schweine und vielleicht Kaninchen. Für Alpers und seine Freunde wurde in dem Areal eine Reitbahn gebaut. Die Pferde standen im Stall der Villa. Die Laute der Tiere hörten wir auf unserem Balkon, eigentlich mit Freude. Es entwickelte sich eine reichhaltige, intakte Natur durch viele alte Bäume und Büsche.“

Löbbeckes Insel in der Nachkriegszeit

Ein Bombenangriff 1944 zerstörte die Villa. Mit ihrem Wiederaufbau 1967/68 wurde der Architekt Justus Herrenberger betraut, den die „Braunschweiger Zeitung“ regelmäßig lobte. Aber eigentlich zählte sie meist nur auf, was er alles rekonstruiert hat. Nur sein Kollege Heinz Röcke ging 1985 etwas näher auf die Art und die Bedeutung der Rekonstruktionen ein: „Unter dem Eindruck der Kriegszerstörung befaßte er sich früh mit der Geschichte des Braunschweiger Stadtbildes.

Er bewahrte die Villa Löbbecke vor leichtfertigem Abbruch, indem er eine zeitgemäße Nutzung fand. Heute beherbergt dort die Technische Universität ihre auswärtigen Gäste. Dabei behielt der Bau sein äußeres Bild, welches viele Gäste als Erinnerung mit in die weite Welt nehmen.“ Seine Rekonstruktionen zerstörter Bausubstanz gaben der berühmten alten Stadt, die durch die Nazizeit so schwer erniedrigt worden war, etwas von ihrer früheren Schönheit zurück. Gästehaus der TU blieb die Villa bis 2010. Das „Braunschweiger Journal“ schrieb: „Ausländische Wissenschaftler konnten hier für die Zeit ihrer Forschungs- oder Lehrtätigkeit an der Carolo Wilhelmina wohnen.

2010 musste das Gebäude jedoch verkauft werden, denn die Finanzdecke zur Behebung des aufgelaufenen Renovierungsstaus erwies sich als zu knapp. Eine Umnutzung war unausweichlich.“ Der Erwerber musste erst einmal rund 100.000 Euro in die Hand nehmen, denn Jugendliche hatten es inzwischen verwüstet. Als sie erneut auftauchten, um ihr Werk fortzusetzen, wartete die Polizei auf sie. In der Pestalozzistraße blüht wieder die Japanische Kirsche Zurück zu den Erinnerungen meiner Bekannten: „Heute bin ich glücklich, dass die Bäume immer noch blühen und Besucher anlocken. Die verdorrten alten wurden durch Neuanpflanzungen ergänzt.

Nur – jetzt steht Auto hinter Auto am Bordstein. Kinderspiele unmöglich!“ Und auch den Blick auf Löbbeckes Insel können nicht mehr viele genießen, denn die Bäume wuchsen und verstellen den Ausblick. Und viele Abende stören die Lautsprecher rücksichtsloser jugendlicher Partymacher im Inselwallpark bis in die Nacht.

