Feuerwehreinsatz in Braunschweig: Am Mittwochabend brannte es in einem Autohaus an der Frankfurter Straße

Brand im Autohaus Alarm in Braunschweiger Autohaus: Feuerwehr rückt an

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Montagabend gegen 19.15 Uhr in der Frankfurter Straße in Braunschweig gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten Mitarbeiter in einem Autohaus verdächtige Rauchentwicklung in der Lehrwerkstatt festgestellt und wählten den Notruf.

Der zunächst eintreffende Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe bestätigte die Lagemeldung, so dass der Löschzug der Braunschweiger Feuerwache Süd umgehend nachrückte. Unter schweren Atemschutz machten sich die Einsatzkräfte ins Gebäude-Innere zur Brandbekämpfung.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Der Brand-Auslöser im Lehrbetrieb des Autohauses war eine brennende Waschmaschine. Sie wurde nach dem Ablöschen herausgetragen. Das Gebäude wurde noch einige Zeit über einen Hochleistungslüfter belüftet, da es eine starke Rauchentwicklung gegeben hatte. Nach rund einer Stunde konnten die Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Personen kamen nicht zu schaden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de