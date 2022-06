Braunschweiger feiert seinen 100. Geburtstag

Herbert Klosik feiert an diesem Montag 100. Geburtstag. Der geborene Gleiwitzer lebte lange im Heidberg und jetzt in der Weststadt.

Mit Frau Christine und Tochter Hannelore ist Herbert Klosik 1961 aus der DDR in den Westen geflüchtet, von Stendal über Oranienburg mit der S-Bahn nach Westberlin, dann mit dem Flugzeug nach Hannover und von dort aus nach Braunschweig. Denn hier hatte sich nach der Flucht aus Gleiwitz im heutigen Polen schon seine Mutter Martha niedergelassen – sie arbeitete übrigens bis ins hohe Alter als Reisebegleiterin für die Caritas auf dem Braunschweiger Bahnhof.

Am heutigen Montag feiert nun Sohn Herbert Koslik seinen 100. Geburtstag – er lebt seit fünf Jahren in der Seniorenresidenz Brockenblick in der Weststadt und fühlt sich dort ausgesprochen wohl. Gefeiert wird im Familienkreis im „Starenkasten“ in Rüningen. „Da haben wir schon viel gefeiert“, erinnert sich Koslik, der zwar den Rollator benötigt, aber geistig sehr fit ist. Er liest auch jeden Tag unsere Zeitung.

Koslik ist 1922 geboren

Als er für unser Foto posiert, berichtet er: „Fotografieren war mein großes Hobby“ – ob in Urlauben oder zuhause. Die meisten Erinnerungsfotos mit seiner Leica hat er auf Diafilm gebannt – „die über die Schulter gehängte Kameratasche war mein Markenzeichen“. Schwarz-Weiß-Bilder wurden anfangs gar in einer Ecke im Schlafzimmer selbst entwickelt.

Herbert Koslik war am 13. Juni 1922 in Neudorf im Kreis Kattowitz geboren, „dort lebte die Hebamme, das steht in meinem Ausweis, aber aufgewachsen bin ich in Gleiwitz“. Pünktlich zum 18. Geburtstag kam der Einberufungsbescheid, es war Krieg. Gelernt hatte er bei der Reichsbahn im Lokomotivbau, sich parallel über die Abendschule im Maschinenbau weitergebildet.

Nach dem Krieg trifft er seine Jugendliebe wieder

Dann aber kam erst mal die Zeit bei der Wehrmacht, die ihn zunächst in den Elsass und später in bis in die Ostukraine führte. Beim Rückzug aus den deutsch besetzten Gebieten, als russische Truppen anrückten, wurde er eines Tages schwer verletzt aufgefunden und landete über Kiew und Dresden in einem Lazarett in der Neuen Burg in Wien, wo erstaunlicherweise in einigen Sälen ein Kriegslazarett für verwundete Soldaten eingerichtet war: „Da, wo einst Sisi und Kaiser Franz lebten, lag ich ein halbes Jahr lang“, berichtet der Kriegsversehrte.

Nach dem Krieg heuerte Koslik in Stendal am Theater an, wirkte „hinter den Kulissen“. Dort traf er seine Jugendliebe Christine wieder, 1947 wurde geheiratet, ein Jahr später kam die Tochter zur Welt. 1961 verließ die kleine Familie heimlich die DDR, rechtzeitig vor dem Mauerbau. In Braunschweig kam sie in der Kaserne am Altewiekring unter, „da zog es im Winter fürchterlich“.

Koslike lebte über 50 Jahre im Heidberg

Kurz vor Weihnachten 1963 wurde eine von Eppers Neubauwohnungen im entstehenden Stadtteil Heidberg bezogen, der damals noch schlicht „Südstadtbebauung“ hieß. Die Wohnung war zwar noch gar nicht ganz fertig, „wir waren die allerersten im ganzen Block, aber hatten endlich ein ,eigenes’ Dach über dem Kopf“. Gearbeitet hat Herbert Koslik bis 1982 bei Siemens, mit 60 Jahren begann die Rentenzeit.

Fast 54 Jahre lebte Herbert Koslik im Heidberg, seine Frau starb 2010. Die beiden reisten viel, besonders gerne nach Südtirol in die Dolomiten, aber auch ans Meer, nach Italien, Spanien, auf die Kanaren.

An die Reisen mit seiner Frau, teils auch mit der Familie der Tochter mit zwei Enkelkindern, denkt der 100-jährige gerne zurück. Zur Geburtstagsfeier freut er sich auch auf das Treffen mit den beiden Urenkeln im Alter von 11 und 14 Jahren.

