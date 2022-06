Braunschweigs Polizei fasst Auto-Aufbrecher – Komplize flieht

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat Braunschweigs Polizei einen 22-jährigen Mann vorläufig festgenommen, weil dieser in der Weststadt einen Transporter aufgebrochen hatte. Sein Komplize floh – er konnte „trotz intensiver Fahndung bislang nicht ausfindig gemacht werden“.

Gegen 0.30 Uhr hatte ein Zeuge auffällige Geräusche gehört und zwei Personen entdeckt, die Gegenstände aus einem am Straßenrand geparkten Transporter ausluden. Der Mann verständigte umgehend die Polizei. Als die Beamten wenige Minuten später eintrafen, erkannten die beiden Täter die Polizei – und versuchten, zu Fuß zu flüchten. Die Flucht des 22-Jährigen misslang.

Täter erwartet nun Strafverfahren – Suche nach Mittäter läuft noch

Die Täter ließen einen unverschlossenen Pkw am Tatort zurück. Zahlreiche Werkzeuge hatten sie bereits in und neben dem Wagen zum Abtransport deponiert. „Hierbei handelte es sich um das Diebesgut aus dem aufgebrochenen Transporter“, teilt Braunschweigs Polizei mit. Das Täterfahrzeug stellten die Beamten sicher.

An dem geparkten Transporter eines Handwerker-Betriebs wiederum sicherte die Polizei die vorhandenen Aufbruchsspuren. Nach Abschluss aller Polizei-Maßnahmen konnte der 22-Jährige am Montagnachmittag wieder entlassen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen verantworten. Die Ermittlungen zu seinem Mittäter dauern an.

