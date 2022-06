Renew-Festival macht Braunschweig mit Yoga wieder fit

So war es im vergangenen Jahr: Blick in den Bürgerpark beim Renew-Festival 2021.

Es ist wieder so weit: Vom 21. bis zum 24. Juli lädt das Renew-Festival wieder zu sportlicher Unterhaltung pur, vielseitigen Sessions und Vernetzung von Sportbegeisterten in den Braunschweiger Bürgerpark ein, wie der Veranstalter mitteilt.

„Die Teilnehmenden dürfen sich auf viele, sehr unterschiedliche, sportliche Tage freuen“, freut sich Carmen Haars, Projektleiterin bei Veranstalter eventives. Zum mittlerweile vierten Mal findet das Renew im Bürgerpark statt – in enger Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Öffentliche Versicherung Braunschweig.

Mit einem „Yoga Kick Off“ wird in die sportlichen Tage gestartet

Dank des Hauptsponsors Öffentliche sind die Pocket Events übrigens wieder kostenfrei. „Wir freuen uns auf bekannte Renew-Gesichter und spannende neue Konzepte über den regionalen Tellerrand hinaus“, erklärt Friederike Kühn aus der Unternehmenskommunikation.

Mit einem „Yoga Kick Off“ wird am Donnerstag, 21. Juli, in die sportlichen Tage gestartet. Carmen Haars dazu: „Der Abend steht ganz im Zeichen der positiven Gedanken und eines erfrischenden Körpergefühls.“ Beim „Feel Good Friday“, 22. Juli, kann dann am nächsten Tag bei den Workouts der Stress der Woche abgebaut werden, beim „Dance Sunday“, 24. Juli, „kombinieren sich Glückshormone und Energiekick“, wie es heißt.

Der „Festival Saturday“, 23. Juli, ist indes eine ganztägige Widmung an das ursprüngliche Festivalkonzept – lediglich für diesen Termin wird für die Tickets ein Einritt erhoben, teilen die Veranstalter mit.

Kombination aus Pocket Events und Festivalfeeling

Eingebunden in das Renew-Festival sind auch einige Fitnessstudios der Region. Neben sportlichen Sessions dürfen sich die Teilnehmenden auf gesundes Soul Food Catering von den Street Food Bros, Papes Gemüsegarten und anderen lokalen Anbietern freuen.

Der Ticketverkauf ist ab sofort möglich – (kostenfreie) Tickets nur solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen zum Renew und dem Ticketshop gibt es auf www.renew-braunschweig.de

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de