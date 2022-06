Braunschweig. Im Südwesten Braunschweigs brennt am Mittwochabend ein Dachstuhl. Die Feuerwehr ist noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Die Feuerwehr ist am späten Mittwochabend in Geitelde im Einsatz.

Feuer in Braunschweig

Feuer in Braunschweig Dachstuhlbrand in Geitelde – Braunschweigs Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist am späten Mittwochabend in Geitelde im Südwesten Braunschweigs im Einsatz. In der Straße Geitelder Berg brennt der Dachstuhl eines Wohnhauses. Das Feuer verursacht eine starke Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr bekämpft die offenen Flammen auf dem Dach, das eine Solarthermie-Anlage trägt, mithilfe einer Drehleiter und einem weiteren C-Rohr. Im Einsatz sind Kräfte der Braunschweiger Südwache sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus Stiddien und Leiferde.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

