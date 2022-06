Zum ersten Mal gibt es eine Nacht der Museen in Braunschweig

Die erste Braunschweiger Museumsnacht findet auf Initiative der drei Landesmuseen Braunschweig und des Städtischen Museums am Samstag, 9. Juli von 19 Uhr bis Mitternacht mit zwölf teilnehmenden Ausstellungshäusern statt.

Ausstellungen, Konzerte, Open-Air-Formate, Mitmachaktionen – das ganze Programm bis Mitternacht

Mit dabei sind laut Pressemitteilung der Stadt Einrichtungen der Stadt Braunschweig, des Landes Niedersachsen, verschiedener Kulturvereine und freier Träger. Geboten werden Ausstellungen, Konzerte, Open-Air-Formate, Mitmachaktionen und vieles mehr.

Die Bedeutung des Abends heben Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Wissenschaftsminister Björn Thümler in Videobotschaften auf der Website www.braunschweig.de/museumsnacht hervor.

Auch Kulturdezernentin Anja Hesse freut sich auf die Museumsnacht und erklärt: „Am 9. Juli verwandelt sich Braunschweig in ein großes Museum. Ich lade alle Braunschweigerinnen und Braunschweiger ein, in dieser Nacht die Museumsvielfalt unserer Stadt zu erleben. Bestaunen Sie Vermeer, Rembrandt oder Koelbl, hören Sie experimentelle Klänge, Beethoven oder Beyoncé, und staunen Sie über Dinosaurier und Traktoren. Ich verspreche Ihnen eine spannende Mischung, die für alle Geschmäcker etwas bereithält.“

Bei der Museumsnacht machen mit:

Braunschweigisches Landesmuseum,

Herzog Anton Ulrich-Museum,

Staatliches Naturhistorisches Museum,

Städtisches Museum Braunschweig (Haus am Löwenwall und Altstadtrathaus),

Schlossmuseum Braunschweig,

Museum für Photographie Braunschweig,

Kunstverein Braunschweig,

Raabe-Haus:Literaturzentrum,

Kunsthaus BBK,

halle267 – städtische galerie braunschweig,

Allgemeiner Konsumverein,

Landtechnik-Museum Braunschweig – Gut Steinhof.

In den Häusern, die Eintritt erheben, benötigen Erwachsene ein Eintrittsbändchen. Dies ist ab Freitag, 17. Juni, für 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) in diesen Häusern erhältlich.

Für 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) gibt’s das Eintrittsbändchen für alle Veranstaltungen

Mit den Eintrittsbändchen können alle Veranstaltungen der Museumsnacht besucht werden. Menschen unter 18 Jahren sowie Inhaber der MuseumsCard haben freien Eintritt zu allen Angeboten der Braunschweiger Museumsnacht.

Es gibt einen kostenlosen Shuttleservice zwischen der City und dem Landtechnik-Museum. Auf der Hinfahrt hält der Bus an folgenden Orten: John-F.-Kennedy-Platz, Am Magnitor, Museumstraße, Pockelsstraße, Landtechnik-Museum. Die Rückfahrten erfolgen ohne Zwischenhalt direkt vom Landtechnik-Museum zur Bushaltestelle John-F.-Kennedy-Platz bzw. Am Magnitor.

„Insgesamt eine Nacht, die Strahlkraft hat!“, erklärt Peter Joch, Direktor der Städtischen Museen Braunschweig.

Anne Mueller von der Haegen, Vorsitzende des Allgemeinen Konsumvereins Braunschweig: „Unser Name bedeutet ,Kunst ist Lebensmittel’ zwischen Puff und Kloster. Allgemeiner Konsumverein ist der kleine, feine, alternative Kunstverein im Reigen der Drei um den Lessingplatz zur Museumsnacht mit experimentellen Klängen und Malerei auf Holz der Künstlerin Julia von Troschke.“

„Wir sind sehr froh darüber, die Museumsnacht in diesem Jahr gemeinsam mit vielen anderen Ausstellungshäusern in Braunschweig veranstalten zu können und freuen uns auf einen Abend, der in Stadt und Region sicher unvergessen bleiben wird.“ ergänzen in einer gemeinsamen Erklärung Heike Pöppelmann (Braunschweigisches Landesmuseum), Thomas Richter (Herzog Anton Ulrich-Museum) und Mike Reich (Staatliches Naturhistorisches Museum).

Und Nuno de Brito Rocha, Interimsdirektor des Kunstvereins, sagt: „Der Kunstverein Braunschweig lädt alle Besucher*innen der Museumsnacht in unsere beiden Einzelausstellungen der spanischen Künstlerin Eli Cortiñas und des portugiesischen Künstlers João Gabriel ein. Neben einer Führung zur Kunst um 19 Uhr bieten wir um 20.30 Uhr auch einen Rundgang zur Geschichte und Architektur der Villa Salve Hospes an. Wir freuen uns!“

Das gesamte Programm und alle Informationen rund um die Museumsnacht sind im Internet zu finden: www.braunschweig.de/museumsnacht

red.

