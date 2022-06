Frauke Dieterichs von der gleichnamigen Gärtnerei aus Wolfsburg beim Stadtnaturtag in Braunschweig inmitten von vielen Stauden-Pflanzen, die gerade Saison haben und derzeit im Garten gepflanzt werden können.

Pflanzen und mehr Stadtnatur in Braunschweigs heißer City hat alles für die Sinne

Das war gut gemeint – und auch richtig schön anzusehen. Der BBG-Stadtnaturtag am Samstag auf dem Domplatz in der Braunschweiger Innenstadt litt dann aber doch erheblich unter den hochsommerlichen Temperaturen, die sich schnell auch in die Regionen jenseits der 30-Grad-Marke schraubten.

Michael Dürkop von der Gärtnerei Dürkop aus Wolfenbüttel beim Stadtnaturtag 2022 in Braunschweig. Foto: Henning Noske

Sei’s drum, die Botschaft kam an: Natur für die Sinne. Und, ja, irgendwie hat so ein zu früh heißer Sommer auch immer etwas mit Pflanzen zu tun. Nehmen wir die neue Trendblume, die Gazanie, das Mittagsgold, wirklich wunderschön anzuschauen, ein schmucker Farbstern schöner als der andere. „Die Sommer werden immer wärmer – und das können die ab“, berichtet Michael Dürkop (Gärtnerei Dürkop) aus Wolfenbüttel.

Die Weltkrisen wirken sich auch auf Pflanzen und Blumen aus: Alles wird teurer

Tja, wenn es einer weiß, dann der Gärtner. Zum Beispiel, wie sich die Weltkrisen auch in diesem Sektor auswirken. Zwar kann Dürkop die Preise im Moment gerade noch so halten, weil er noch Lagerbestände hat. Doch auch die Blumen sind vom Krieg betroffen: Sie brauchen beispielsweise Dünger aus russischen Kalilagern. Und um so ein Gewächshaus warm zu bekommen und zu halten, braucht der Gärtner Heizöl. Ergo: Auch hier werden die Preise kräftig anziehen.

Kräuterexperte Karl-Heinz Döring-Uckel aus Süpplingen mit einer Ladung von blühendem Stauden-Basilikum, das für die heimische Küche genutzt werden kann, farbenprächtig im Garten aussieht und zugleich üppige Nahrungsquelle für Bienen ist. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Aber es ist warm gerade, richtig warm, sogar heiß. Frauke Dieterichs von der gleichnamigen Gärtnerei aus Wolfsburg hat es gut, sie steht schattig unter den Bäumen am Dom. Paradoxerweise auch der Stand des Vereins der Kakteenfreunde. Da gibt’s übrigens auch Mineralien und Fossilien.

Es schmeckt – und bietet gleichzeitig eine Nahrungsquelle für Bienen

Und beim Kräuterexperten Karl-Heinz Döring-Uckel aus Süpplingen stecken wir die Nase in blühendes Stauden-Basilikum. Das hat, neben der sinnlichen Wirkung, eine schöne Dreifachfunktion: Es kann köstlich für die heimische Küche genutzt werden, farbenprächtig den Garten schmücken – und zugleich als üppige Nahrungsquelle für Bienen dienen.

So muss das sein. Das finden sie natürlich auch beim Naturerlebniszentrum Haus Entenfang in Riddagshausen, wo es um das naturnahe und insektenfreundliche Gärtnern geht. Und natürlich sind wir da schnell wieder beim Wildbienenhotel – und wie es richtig ist.

Martin Bollmeier vom Haus Entenfang in Riddagshausen zeigt den Unterschied von falschem und richtigen Insektenhotel: Links eines wie es oft in Baumärkten angeboten wird, mit nicht für die Tiere nutzbaren Materialien, rechts eines wie es die Naturschützer selbst bauen, ausschließlich mit entsprechend bearbeiteten Naturmaterialien. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Martin Bollmeier vom Haus Entenfang zeigt uns gleich mal den Unterschied zwischen einem falschem und einem richtigen. Insektenhotels aus dem Baumarkt haben oft nicht die geeigneten Baumaterialien, sagt er. Bau’ es lieber selbst, so wie es die Naturschützer – mit den richtigen und richtig bearbeiteten Naturmaterialien. Zur Sicherheit kriegt man die richtige Bauanleitung gleich mitgegeben – oder kann sie sich im Haus Entenfang abholen.

Dazu beim Stadtnaturtag in der heißen City natürlich Gewürze, Kräuter, Honig, sogar Bio-Kartoffelklöße und vieles mehr. Natur tut gut, vor allem in der Stadt, möchte man sagen. Aber nicht bei dieser Hitze, das wohl auch. Nicht mal die Bratwurst mochte schmecken oder vielleicht gerade die nicht. Drinnen im Stand herrschten Temperaturen zum Wegschmelzen.

