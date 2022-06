Riesenerfolg: Mehrere 1000 Besucher kamen am Sonntag in Dibbesdorf und auf den Feldern zum Tag des offenen Hofes im Klostergut Dibbesdorf.

Das Wochenende in Braunschweig Heiße Bilanz – Hochsommer in Braunschweig schon Mitte Juni

Ein herrliches Wochenende, ein hitziges, ein heiteres. Was kann man Schöneres sagen? Nun, ein bisschen früh, dieser Hochsommer. In Dibbesdorf beim Tag des offenen Hofes spüren wir, wie es die Menschen hinauszieht, aufs Land, zur Geborgenheit, ja, zu den schönen, einfachen Dingen.

Die Menschen pilgern zu den Treckern, den Pferden, den Hühnern. Es ist schön, du bist draußen

Es sind Tausende an diesem Sonntag. „Wir sind einfach überwältigt von diesem Interesse“, sagt Volker Garbe, den wir am Eingang zum Klostergut Dibbesdorf treffen.

Keine Berührungsängste in Lamme beim Tag des offenen Hofes hatten Marie (5) und Paul (7). Annemarie Pape von Papes Gemüsehof zeigte ihnen den mobilen Hühnerstall. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Die Menschen pilgern zu den Treckern, den Pferden, den Hühnern. Es ist schön, du bist draußen. Durchatmen. Normalität in der Stadt auf dem Land. Das brauchst du. Genieß’ es. So ist es auch bei Papes Gemüsehof in Lamme. Der offene Hof, man muss es sagen, ist ein Zukunftsmodell.

Die Natur in der Stadt, Stadtnatur – das auch. Nun, es ist ein bisschen heiß auf versiegelten Flächen, zum Beispiel am Domplatz. Immerhin einige schattenspendende Bäume, aber nicht alle Stände beim BBG-Stadtnaturtag haben so einen. Und die Sonne brennt erbarmungslos am Samstag.

Immerhin kann man auch an den Pflanzen ablesen, was die Stunde geschlagen hat. Die neue Trendblume dieser Saison, hören wir, ist die Gazanie, das Mittagsgold, wirklich wunderschön anzuschauen, ein schmucker Farbstern schöner als der andere.

Am heißen Samstag die Attraktion der Innenstadt: Wasserspiele auf dem Platz der Deutschen Einheit. Foto: Stefan Lohmann / regios24

„Die Sommer werden immer wärmer – und das können die ab“, berichtet Michael Dürkop von der Gärtnerei Dürkop aus Wolfenbüttel. So geht das. Und alles wird teurer. Kein Kali als Dünger aus russischen Lagern mehr, Heizölpreise, die nach oben gehen, da seufzt der Gärtner.

Aber heute ist noch alles schön. Haus Entenfang Riddagshausen wird nicht müde, fürs richtige Insektenhotel zu werben. Du musst es nicht im Baumarkt kaufen, sondern selber bauen.

Vielleicht ist das ja auch auf anderen Feldern der richtige Weg. Uns dämmert an so einem Wochenende bei schönstem Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad, bevor das nächste Unwetter kommt, so etwas wie Bescheidenheit. Nimm ein Eis oder ein Ei von Papes Hof oder Dibbesdorfs Klostergut. Und gut.

