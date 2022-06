Braunschweig. Polizistinnen und Polizisten aus Braunschweig kümmern sich neuerdings an der Friedrich-Voigtländer-Straße um ein Bienenvolk.

Polizei Braunschweig In Braunschweig summen nun auch „Polizeibienen“

Seit 2019 führen die Stadt Braunschweig und das Julius-Kühne-Institut das Projekt „Bienenstadt Braunschweig“. In dieser Bienenstadt sind nun auch „Polizeibienen“ auf dem Gelände der Polizei Braunschweig an der Friedrich-Voigtländer-Straße zu Hause. Durch Polizistinnen und Polizisten, welche in ihrer Freizeit Imkererfahrung gesammelt haben, wird das aufgestellte Volk betreut.

Das Bienenprojekt startete bereits im Frühjahr mit dem Anlegen einer Blühwiese auf dem Campus, den sich die Polizeidirektion, die Polizeiinspektion, die Zentrale Kriminalinspektion sowie die Bereitschaftspolizei teilen.

Eine der „Polizeibienen“ am Bienenstock. Foto: Polizei Braunschweig

Polizeipräsident Michael Pientka dazu: „Ich freue mich, dass auch wir als Polizei Braunschweig einen Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt und gegen das Bienensterben leisten können. Wir sind deshalb sehr stolz, unserem Bienenvolk einen neuen Lebensraum bieten zu können und vielleicht gibt es demnächst den ersten Polizeihonig.“

red

